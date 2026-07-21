Ein mutmaßlich algerischer Hacker soll nach einem gescheiterten Erpressungsversuch die gesamte Grundbuchdatenbank Rumäniens gelöscht haben. Die Folge: Der Immobilienmarkt des EU-Staats steht seitdem komplett still. Der algerische Hacker Zakaria Mahdjoub, der sich selbst "Bytetobreach" nennt, soll in den vergangenen Jahren mehrere Cyberangriffe auf staatliche Behörden sowie Banken oder Fluglinien durchgeführt haben. Zu den betroffenen Ländern gehören ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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