Die Wall Street zeigte sich am Dienstag von Störfeuern unbeeindruckt. Getrieben von einer kräftigen Erholung im Halbleitersektor schüttelten der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq 100 die Sorgen der Vorwoche ab. Auch die angelaufene Berichtssaison liefert den Bullen starke Argumente. Die Rally steht auf einem soliden Fundament.Zum Handelsschluss notierte der Standardwerte-Index Dow Jones mit Kursgewinnen von 0,7 Prozent bei 52,230 Punkten. Der marktbreite S&P 500 rückte am Dienstag um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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