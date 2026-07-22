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Der XRP Kurs steht am 21. Juli 2026 bei rund 1,10 Dollar, obwohl das XRP Ledger in dieser Woche die Marke von 8 Millionen aktivierten Konten überschritten hat. Ripple bestätigte am 16. Juli die Unterstützung von SWIFT-Messaging, was den Token direkt mit dem traditionellen Bankensystem verbindet. Die Binance-Reserven fielen auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2026, und Großanleger kaufen im Hintergrund weiter zu. Ein Ethikstreit im Senat bedroht gleichzeitig die Verabschiedung des CLARITY Act. Reicht die Netzwerkstärke allein, oder braucht der XRP Kurs endlich den Katalysator, auf den der Markt seit Monaten wartet?

XRP Kurs zwischen Adoptionsrekord und politischer Blockade

Das XRP Ledger hat laut wallstreet-online in der Woche zum 20. Juli die Marke von 8 Millionen aktivierten Konten überschritten. Ripple bestätigte am 16. Juli die SWIFT-Messaging-Interoperabilität und verbindet damit das XRP Ledger direkt mit dem größten Zahlungssystem der Bankenbranche. Der XRP Kurs reagierte auf beide Meilensteine kaum und verharrt weiterhin bei rund 1,10 Dollar. Die Binance-Reserven fielen laut CryptoQuant auf 2,61 Milliarden Token, den niedrigsten Stand seit fünf Monaten. Seit Anfang Juli wurden keine nennenswerten Rückflüsse auf die Börse verzeichnet, was auf Akkumulation durch Großanleger hindeutet.

Das House Financial Services Committee hielt am 17. Juli in der Federal Hall in New York eine Feldanhörung zum CLARITY Act ab, wie Finanztrends berichtete. Den Vorsitz führte Abgeordneter French Hill, und unter den Zeugen waren Vertreter von WisdomTree, Coin Center und Bullish. Polymarket bewertet die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung 2026 mit nur 43 Prozent, nachdem die Quoten von 73 Prozent eingebrochen sind. Senatorin Lummis zielt auf die Woche ab dem 20. Juli, doch für die erforderlichen 60 Stimmen fehlen noch etwa sieben demokratische Unterstützer. Ein Ethikstreit könnte die Verabschiedung des CLARITY Act weiter verzögern.

Standard Chartered kürzte das Jahresendziel von 8,00 auf 2,80 Dollar und hält an einem Langfristziel von 12,60 Dollar für 2028 fest. Der XRP Kurs hat seit Jahresbeginn rund 40 Prozent verloren, und ein technisches Warnsignal in Form eines Death Cross belastet das Chartbild laut Decrypt. Die Unterstützung liegt bei 1,00 Dollar, der Widerstand bei 1,18 bis 1,20 Dollar. Selbst ein Anstieg auf 2,80 Dollar wäre von heute aus ein Gewinn von 155 Prozent, der Monate und einen politischen Durchbruch erfordert. Die Netzwerkdaten des XRP Kurs sprechen für wachsende Adoption, doch der Weg zu echten Vervielfachungen führt für wachstumsorientiertes Kapital zunehmend in Einstiege mit eigener Dynamik.

Pepeto bringt fertige Werkzeuge, während der XRP Kurs auf Politik wartet

Die Daten rund um den XRP Kurs zeigen steigende Nachfrage auf Netzwerkebene, doch der Token stagniert bei 1,10 Dollar, und die Erholung braucht Monate. Pepeto ist der Presale, der die Wallets anzieht, die einen Einstieg suchen, bei dem die Obergrenze noch nicht festgelegt wurde. Der Schritt von erstem Interesse zu gebundenem Kapital hat die Grenze von mehr als 10 Millionen Dollar überschritten. Die Handelsplattform arbeitet bereits in einer aktiven Umgebung, in der der Risk-Scorer jeden Token-Vertrag prüft, bevor ein Käufer Kapital einsetzt. Dieses Werkzeug hält Positionen von Anfang an geschützt.

Die Cross-Chain-Bridge überträgt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass Kapital frei bewegt werden kann, ohne dass Gebühren die Bestände belasten. Diese Infrastruktur macht den Wechsel zwischen den drei großen Netzwerken so reibungslos, dass Halter keine Gebühren mehr verlieren. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins leitet das Projekt gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Experten, und das feste Angebot von 420 Billionen Token steht seit dem ersten Tag fest. SolidProof hat als unabhängiger Prüfer sämtliche Smart Contracts des gesamten Pepeto-Netzwerks einer gründlichen Sicherheitsanalyse unterzogen und die vollständige Integrität des Codes bestätigt.

Das nahende Binance-Listing wird der Moment sein, in dem jede Presale-Wallet zu einem Halter mit gelistetem Einstieg wird. Der originale Pepe-Token erreichte ohne ein einziges funktionierendes Werkzeug eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar bei derselben Menge von 420 Billionen, und selbst ein Bruchteil dieser Obergrenze könnte vom Presale-Preis aus liefern, was kein etablierter Coin von seinem aktuellen Chart aus erzeugen kann. Die XRP Kurs Entwicklung zeigt, dass politische Entscheidungen den Zeithorizont auf Monate dehnen. Der Presale von Pepeto bleibt nur offen, bis das Binance-Listing den Börsenkurs festlegt, und dieser Moment rückt jeden Tag näher.

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Fazit

Der XRP Kurs verharrt trotz Rekordadoption bei 1,10 Dollar und braucht den CLARITY Act für eine nachhaltige Erholung. Der Pepeto-Presale bietet einen Einstieg, den das Listing in den Gewinn verwandeln könnte, den der XRP Kurs erst in Monaten erreicht. Jeder, der mit frühen XRP-Käufen echtes Vermögen aufgebaut hat, traf eine einzige Entscheidung. Diese Menschen handelten heute, statt auf bessere Bedingungen zu warten. Der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website könnte genau diese Entscheidung sein, und wer nach dem Binance-Listing wartet, dürfte am Rand stehen, während die Käufer von heute das erhalten, worauf das Listing von Anfang an hingearbeitet hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum bewegt sich der XRP Kurs trotz wachsender Adoption kaum?

Der XRP Kurs bleibt an die CLARITY Act Abstimmung gebunden, die sich seit Monaten verzögert. Trotz 8 Millionen Ledger-Konten und SWIFT-Integration braucht der Token politische Klarheit für eine nachhaltige Erholung über den Widerstand bei 1,20 Dollar.

Was macht den Pepeto-Presale für XRP-Anleger interessant?

Der Pepeto-Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, bietet eine geprüfte Handelsplattform mit Risk-Scorer und Cross-Chain-Bridge und steht vor dem Binance-Listing. Die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com zeigt den verbleibenden Einstieg vor dem Listing.