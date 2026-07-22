Ethereum Kurs klettert auf 1.903 Dollar nach Wal-Käufen und ETF-Wende

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Der Ethereum Kurs ist am 21. Juli 2026 auf 1.903 Dollar gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit über zwei Wochen erreicht. Frische Wallets haben innerhalb von 48 Stunden rund 50.000 ETH von Börsen abgezogen, während Bitmine seine Bestände auf 5,78 Millionen Token ausbaute. Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten am 18. Juli Zuflüsse von 36,73 Millionen Dollar und durchbrachen damit eine wochenlange Negativserie. Der ETH/BTC-Verhältnis stieg in einer Woche um sechs Prozent. Doch der Ethereum Kurs bleibt über 62 Prozent unter dem Allzeithoch, und die entscheidende Frage ist, ob diese Dynamik Bestand hat.

Ethereum Kurs nach Rekord-Akkumulation und frischen ETF-Zuflüssen

Große Wallets haben in nur drei Tagen insgesamt 81.898 ETH akkumuliert und damit eines der stärksten Kaufsignale des Jahres gesendet, wie BeInCrypto berichtete. Drei neu erstellte Wallets zogen allein 30.000 ETH im Wert von 57,66 Millionen Dollar von Coinbase Prime ab. Ein weiteres Wallet akkumulierte 11.843 ETH im Wert von 20,8 Millionen Dollar in nur drei Stunden. Abraxas Capital zog am 15. Juli weitere 8.153 ETH im Wert von 15,3 Millionen Dollar von Binance und Bybit ab. Diese aggressive Akkumulation drückt den Ethereum Kurs nach oben und reduziert das verfügbare Angebot auf den Börsen.

Bitmine meldete am 20. Juli seine 53. wöchentliche ETH-Akquisition und erwarb 7.430 Token im Wert von rund 14 Millionen Dollar, wie CryptoTimes berichtete. Das Unternehmen hält jetzt 5,78 Millionen ETH im Wert von 10,85 Milliarden Dollar und nähert sich seinem Ziel, fünf Prozent des gesamten Angebots zu kontrollieren. Der Ethereum Kurs reagierte positiv auf die ETF-Daten, nachdem Spot-ETH-ETFs am 18. Juli 36,73 Millionen Dollar anzogen. Das ETH/BTC-Verhältnis stieg um 6,14 Prozent in einer Woche und deutet auf eine mögliche Kapitalrotation von Bitcoin zu Altcoins hin.

Die technische Lage für den Ethereum Kurs zeigt den 50-Tage-EMA bei 1.806 Dollar als erste Stütze und den 100-Tage-EMA bei 1.944 Dollar als zentralen Widerstand. Die bullischste Prognose von Standard Chartered liegt bei 4.000 Dollar zum Jahresende. Citi sieht 2.240 Dollar, und Changelly erwartet einen Juli-Durchschnitt von 1.886 Dollar. Der Ethereum Kurs hat seit dem Tief von 1.512 Dollar im Juni über 25 Prozent zugelegt. Doch selbst eine Rückkehr zum Allzeithoch bei 4.953 Dollar wäre eine Verdopplung, und dieser Weg könnte Quartale dauern, was den Blick auf Einstiege mit einem kürzeren Zeithorizont lenkt.

Pepeto als Alternative zum begrenzten ETH-Erholungspfad

Die Wale, die ETH nach oben treiben, erkennen Wert, doch die Mathematik von 1.903 Dollar begrenzt, was selbst das bullischste Szenario liefern kann. Pepeto beantwortet genau diese Lücke mit einem Risk Scorer, der jeden Vertrag automatisch prüft, bevor ein Handel durchgeführt wird. Dieses Werkzeug fängt betrügerische Token ab, die bei neuen Listungen unvorbereitete Wallets um Monate an Gewinnen bringen können.

PepetoSwap verarbeitet Tauschgeschäfte komplett ohne Gebühren und spart Nutzern die 0,3 Prozent, die andere dezentrale Börsen bei jeder Transaktion verlangen. Im Presale flossen mehr als 10 Millionen Dollar zusammen, obwohl der Gesamtmarkt von Angst beherrscht war. Geleitet wird das Projekt von einem Team um einen ehemaligen Binance-Fachmann, dessen Erfahrung mit Listungsprozessen die bevorstehende Notierung vorbereitet hat. Der Architekt hinter dem originalen Pepe-Coin brachte diesen von null auf 11 Milliarden Dollar Bewertung, und sein neues Vorhaben nutzt 420 Billionen Token als identische Grundlage.

Das unabhängige Sicherheitsunternehmen SolidProof führte eine vollständige Überprüfung aller Smart Contracts durch und erteilte die Freigabe, noch bevor der Presale für Anleger startete. Diese externe Bestätigung gibt großem Kapital die Sicherheit, die frühe Einstiege erfordern. Die Bridge verbindet drei Netzwerke und überträgt Token per Mint-on-Arrival, sodass beim Wechsel keine Gasgebühren anfallen und kleinere Positionen geschützt bleiben.

Marktbeobachter sehen Vervielfachungen im dreistelligen Bereich als möglich an, sobald der Börsenhandel den Preis neu bestimmt, und der offene Presale auf dem aktuellen Niveau verstärkt diese Einschätzung mit jedem weiteren Tag. Der Pepeto-Presale läuft parallel zur ETH-Erholung, und frühe Käufer sichern sich den Abstand zum Listing-Preis, den spätere Einsteiger nicht mehr erreichen können. Sobald der Handel startet, schließt sich dieses Fenster endgültig.

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Fazit

Der Ethereum Kurs zeigt Erholungssignale bei 1.903 Dollar, doch eine Verdopplung zum Allzeithoch erfordert Quartale an Geduld. Pepeto setzt an genau diesem Punkt an, wo große Token an ihre Bewertungsgrenze stoßen und Presale-Einstiege die Mathematik verändern. Derselbe Architekt, der Pepe von null auf Milliarden führte, hat diesmal eine komplette Handelsplattform mit Bridge und Risk Scorer aufgebaut. Die offizielle Pepeto-Website dokumentiert jeden Zufluss in Echtzeit und zeigt, dass das Tempo der Einzahlungen wächst. Wer diesen Einstieg verpasst, während sich der Ethereum Kurs langsam erholt, könnte den entscheidenden Moment des Zyklus versäumen. Das Listing setzt dem Presale ein dauerhaftes Ende.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum steigt der Ethereum Kurs im Juli 2026?

Der Ethereum Kurs profitiert von massiven Wal-Käufen, frischen ETF-Zuflüssen und einem steigenden ETH/BTC-Verhältnis. Bitmine kontrolliert jetzt 4,8 Prozent des Angebots und kauft jede Woche weiter zu.

Wie verhält sich Pepeto im Vergleich zum Ethereum Kurs?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg bei einem Bruchteil eines Cents mit funktionierenden Werkzeugen und einer bevorstehenden Listung. Der gesamte Presale-Fortschritt ist auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com einsehbar.