Dieser Schritt stärkt die europäische Produktionsplattform von Footprint und trägt dazu bei, die wachsende Nachfrage nach praktischen Alternativen zu Einwegkunststoffen zu decken

Footprint, ein auf die Eliminierung von Einwegkunststoffen spezialisiertes Unternehmen im Bereich Materialwissenschaft und -technologie, gab heute bekannt, dass es von Transcend Packaging eine Plattform für recycelbare, im Hauskompost verwertbare und polyethylenfreie (PE-freie) Heiß- und Kaltgetränkebecher sowie Lösungen der nächsten Generation für Papierdeckel und Trinkhalme erworben hat. Transcend Packaging ist ein europäisches Unternehmen, das sich auf Innovationen im Bereich nachhaltiger Verpackungslösungen konzentriert.

Zusammen ergänzen Becher, Deckel und Trinkhalm das Portfolio von Footprint um eine bewährte Lösung für den globalen Bechermarkt. Footprint wird mit der Ausweitung seiner neuen PE-freien Lösung über sein Werk in Polen beginnen, während das Unternehmen europaweit expandiert; Nordamerika soll folgen.

Im Zuge der Hochlaufphase des Betriebs in Polen wird Footprint im Rahmen einer Produktionspartnerschaft mit Transcend zusammenarbeiten, um die Kontinuität der Kundenversorgung in ganz Europa zu gewährleisten und die wachsende Nachfrage nach praktischen Alternativen zu mit Kunststoff ausgekleideten Bechern zu decken. Transcend wird in seinem Werk in Wales Produkte für die Kunden von Footprint herstellen und gleichzeitig weiterhin Kunden in Großbritannien und Irland beliefern. Dieser Ansatz gewährleistet eine zuverlässige Versorgung, während Footprint zusätzliche Produktionskapazitäten in Betrieb nimmt.

"Becher werden jeden Tag und überall verwendet, und bei zu vielen wird nach wie vor auf Kunststoff gesetzt", sagte Corey Berends, Chief Executive Officer von Footprint. "Diese PE-freie Becherplattform verschafft Footprint eine bewährte Technologie, die wir weltweit skalieren können und zwar zu einer Zeit, in der Kunden Lösungen benötigen, die neue regulatorische Anforderungen und Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Diese Übernahme unterstreicht deutlich unser Engagement für einen gesünderen Planeten und gesündere Menschen."

Herkömmliche Pappbecher sind mit einer Innenbeschichtung aus Polyethylen versehen, um heiße und kalte Getränke aufzunehmen, was ihr Recycling in vielen bestehenden Systemen erschwert. Die Becher- und Deckel-Lösung von Footprint ersetzt diese Kunststoffbeschichtung durch eine Beschichtung auf mineralischer Basis, die das Recycling oder die Kompostierung zu Hause ermöglicht, ohne dabei die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.

Der PE-freie Becher hat bereits große Anerkennung in der Branche gefunden, darunter einen Gold-Award bei den "Environmental Packaging Awards 2025" in Europa sowie zahlreiche Auszeichnungen für Innovation und Umweltleistung. Er wurde zudem unabhängig auf die Einhaltung von Standards hinsichtlich Recyclingfähigkeit, Kompostierbarkeit und Materialzusammensetzung geprüft.

Lorenzo Angelucci und Gabriel Fysh, beide Mitbegründer von Transcend Packaging, verstärken das europäische Führungsteam von Footprint. Lorenzo wird als Präsident für Europa fungieren und das europäische Geschäft von Footprint leiten. Gabriel wird als Managing Director für Geschäftsentwicklung in Europa tätig sein und sich auf die Kundenakquise und das geschäftliche Wachstum konzentrieren.

"Ich bin stolz darauf, zu einem Zeitpunkt zu Footprint zu stoßen, zu dem das Unternehmen in die Zukunft nachhaltiger Verpackungen investiert", sagte Lorenzo Angelucci, President, Europe, bei Footprint. "Transcend hat eine überzeugende Lösung entwickelt, und Footprint verfügt über die Produktionsplattform, die Kundenreichweite und die zielgerichtete Ausrichtung, um diese Lösung weiter voranzubringen. Wir können Kunden in ganz Europa mit besseren Becherlösungen unterstützen, die sich im täglichen Gebrauch bewähren und dazu beitragen, die Auswirkungen von Einwegverpackungen auf die Umwelt zu verringern."

Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich Footprint darauf, diese Technologie mehr Kunden, mehr Märkten und mehr Alltagssituationen zugänglich zu machen, in denen eine bessere Verpackung einen Unterschied bewirken kann. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Verpackungen, die sich in bestehende Recyclingsysteme integrieren lassen, wurde der PE-freie Becher so konzipiert, dass er die Verwertung in der Praxis unterstützt und gleichzeitig die von den Kunden erwartete Leistungsfähigkeit gewährleistet.

Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung einer Zukunft, in der praktische Alternativen zu Einwegkunststoffen nicht die Ausnahme, sondern der Standard sind.

Über Footprint International

Bei Footprint haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Geleitet von unserer Überzeugung, dass "Healthy Planet, Healthy People" Hand in Hand gehen, entwickeln und produzieren wir Lösungen auf Faserbasis, die Marken dabei unterstützen, ihre Abhängigkeit von Einwegkunststoffen zu verringern, ohne dabei Kompromisse bei Leistung, Skalierbarkeit oder Kosten einzugehen. Gestützt auf patentierte Technologie und ein Team aus Ingenieuren, Wissenschaftlern und Fertigungsexperten entwickelt Footprint maßgeschneiderte, biologisch abbaubare, kompostierbare und recycelbare Produkte für weltweit führende Konsumgütermarken. Durch kontinuierliche Innovation und globale Fertigungskapazitäten trägt Footprint dazu bei, den Übergang zu nachhaltigeren Materialien zu beschleunigen und gleichzeitig Millionen Pfund Plastikmüll aus Luft, Land und Wasser fernzuhalten. Erfahren Sie mehr unter https://www.footprintus.com.

Über Transcend Packaging

Transcend Packaging ist ein europäisches Unternehmen, das sich auf Innovationen im Bereich nachhaltiger Verpackungslösungen konzentriert. Das Unternehmen ist weiterhin eigenständig tätig, treibt die technologische Entwicklung voran und unterstützt seine Kunden in allen bestehenden Märkten.

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