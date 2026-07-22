XRP Prognose im Juli 2026 nach Wal-Einbruch und CLARITY-Act-Countdown im Senat

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Die XRP Prognose steht am 21. Juli 2026 vor einer seltenen Konstellation. Der Token notiert bei rund 1,09 Dollar und hat seit dem Zyklushoch von 3,65 Dollar mehr als 70 Prozent verloren. Wal-Transaktionen über eine Million Dollar brachen innerhalb einer Woche von 70 auf 2 ein. Gleichzeitig sammelten Spot-ETFs kumuliert 1,47 Milliarden Dollar an Zuflüssen, und Goldman Sachs hält 153,8 Millionen Dollar über vier Fonds. Die CLARITY-Act-Abstimmung im Senat steht diese Woche an, doch nur 36 Prozent Erfolgsquote. Entscheidet der Senat über die XRP Prognose, oder entstehen echte Renditen längst woanders?

XRP Prognose zwischen sinkenden Börsenreserven und dem CLARITY-Act-Showdown

Die Binance-Reserven für XRP sind laut CryptoQuant auf 2,61 Milliarden Token gefallen und haben damit den niedrigsten Stand seit fünf Monaten erreicht. Seit Anfang Juli wurden keine nennenswerten Rückflüsse auf die Börse verzeichnet. Sinkende Börsenreserven deuten in der Regel auf Akkumulation durch Großanleger hin, die ihre Token in private Wallets verschieben. XRP handelt bei rund 1,09 Dollar mit einem Support bei 1,00 Dollar und einem Widerstand bei 1,18 Dollar laut wallstreet-online. Die XRP Prognose spiegelt den Widerspruch zwischen stiller Akkumulation und schwacher Kursbewegung wider.

Spot-XRP-ETFs verzeichneten neun positive Wochen in Folge mit insgesamt 1,47 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen, bevor die Woche zum 10. Juli einen Abfluss von 7,18 Millionen Dollar brachte. Goldman Sachs meldete eine Position von 153,8 Millionen Dollar verteilt auf vier verschiedene XRP-ETFs. Der Wal-Einbruch von 70 Transaktionen auf nur 2 innerhalb einer Woche zeigt, dass Großanleger ihre Aktivität drastisch reduziert haben. Standard Chartered senkte das Jahresendziel für die XRP Prognose um 65 Prozent von 8,00 auf 2,80 Dollar. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnittskurs von 1,18 Dollar mit einer Spanne zwischen 1,07 und 1,26 Dollar.

Der CLARITY Act steht laut Yahoo Finance in der Woche ab dem 20. Juli zur Senat-Abstimmung an und braucht 60 Stimmen. Bisher haben sich nur zwei Demokraten festgelegt, und Kalshi setzt die Wahrscheinlichkeit bei 79 Prozent für eine Abstimmung, doch nur 36 Prozent für ein Gesetz. Ripple bestätigte die SWIFT-Messaging-Interoperabilität, was die fundamentale Stärke unterstreicht. Die XRP Prognose bleibt damit an einen einzigen externen Katalysator gebunden, den kein Anleger kontrolliert. Bei 68 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist der Weg zu echten Vervielfachungen begrenzt, und das lenkt Kapital in Einstiege mit eigenem Preisauslöser.

XRP Prognose und Pepeto als Presale mit eigenem Listing-Katalysator

Die XRP Prognose zeigt, dass der Markt auf externe Entscheidungen wartet, während ein Presale seinen eigenen Katalysator mitbringt. Pepeto wurde so konzipiert, dass ein klar definiertes Listing-Event den Preisübergang vom Presale zum offenen Markt auslöst, und dieses Modell unterscheidet das Projekt von jedem Token, der noch auf vage Versprechen setzt. Die Cross-Chain Bridge ermöglicht es, Vermögenswerte zwischen Blockchains zu bewegen, ohne dafür Gebühren zu zahlen, und hält Kapital flexibel, anstatt es auf einer einzigen Kette zu binden.

Jeder Token-Vertrag lässt sich über den integrierten Risk Scorer auf verborgene Schwachstellen prüfen, bevor Kapital fließt, und dieses Werkzeug gibt Anlegern eine Kontrolle, die auf dem offenen Markt fehlt. Ein ehemaliger Binance-Experte bringt eine Listing-Strategie mit, die anderen Presale-Teams schlicht fehlt, und genau diese Erfahrung trennt einen gewöhnlichen Token-Start von einem Ereignis, das frühe Wallets belohnt. Der Gründer baute den originalen Pepe-Coin auf eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar, obwohl das Projekt damals weder funktionierende Werkzeuge noch eine Exchange-Infrastruktur hatte. Pepeto hat im Rahmen des Presales bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während der breite Kryptomarkt von extremer Angst geprägt ist.

Die gesamte Codebasis wurde vor dem Presale-Start von SolidProof geprüft und verifiziert, was den Teilnehmern eine Sicherheitsgrundlage bietet, die viele Projekte auf dem offenen Markt nicht vorweisen können. Über PepetoSwap lassen sich Trades ohne Plattformgebühren abwickeln, sodass Positionen ohne versteckte Kosten aufgebaut und aufgelöst werden können. Während die XRP Prognose auf eine Senatsabstimmung wartet, liefert das nahende Listing-Event den Preisauslöser, den frühe Teilnehmer kalkuliert haben. Dieses Fenster könnte sich schneller schließen, als der Markt Gelegenheit gibt, darauf zu reagieren.

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Fazit

Die XRP Prognose hängt diese Woche an einer Senatsabstimmung, deren Ausgang niemand vorhersagen kann, und genau diese Abhängigkeit zeigt die Grenzen eines Tokens mit 68 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Pepeto bietet einen Einstieg, bei dem das Listing-Event als eigener Katalysator dient und die Renditemathematik nicht an politische Entscheidungen gebunden ist. Die offizielle Pepeto-Website dokumentiert den laufenden Presale und das nahende Listing. Jede gefüllte Stufe reduziert das verbleibende Kontingent. Die Wallets, die während dieser Phase eingestiegen sind, haben die Rechnung gemacht, bevor die Masse folgt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle XRP Prognose für Juli 2026?

XRP handelt bei rund 1,09 Dollar mit einem Support bei 1,00 Dollar und einem Widerstand bei 1,18 Dollar. Standard Chartered setzt das Jahresendziel bei 2,80 Dollar, doch die XRP Prognose bleibt an den CLARITY Act gebunden, der diese Woche im Senat zur Abstimmung ansteht.

Wie vergleicht sich die XRP Prognose mit dem Pepeto-Presale?

XRP bietet von 1,09 Dollar zum Kursziel von 2,80 Dollar rund 2,5-faches Potenzial und braucht dafür eine Gesetzesverabschiedung. Der Pepeto-Presale setzt auf ein nahes Listing-Event als eigenen Katalysator, und die offizielle Presale-Seite unter pepetocoin.com zeigt, dass bereits mehr als 10 Millionen Dollar während extremer Marktangst eingeflossen sind.