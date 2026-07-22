Ethereum Prognose nach Glamsterdam-Verzögerung und drei historischen Verlustquartalen im Juli 2026

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ETH notiert am 21. Juli 2026 bei rund 1.870 Dollar und liegt damit 62 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025. Die Ethereum Prognose steht unter Druck, weil die Foundation das Glamsterdam-Upgrade offiziell auf das dritte Quartal verschoben hat. Zum ersten Mal in der Geschichte von Ethereum schlossen drei Quartale hintereinander im Minus. Spot-ETH-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 11. Juli erstmals seit acht Wochen Nettozuflüsse von 84 Millionen Dollar. Citi senkte das 12-Monats-Kursziel am 1. Juli auf 2.240 Dollar. Hat Ethereum den Boden erreicht, oder zeigt die Ethereum Prognose, dass andere Einstiege jetzt den größeren Hebel bieten?

Ethereum Prognose hängt am Glamsterdam-Upgrade und frischen ETF-Daten

Die Ethereum Foundation bestätigte die Verschiebung des Glamsterdam-Upgrades auf das dritte Quartal 2026, nachdem der ursprüngliche Juni-Termin nicht gehalten werden konnte, wie CoinMarketCap berichtete. Das neue Gas-Limit-Ziel von 200 Millionen soll die Basisschicht schneller und günstiger machen, gegenüber dem aktuellen Limit von rund 60 Millionen. EIP-7732 und EIP-7928 bilden die beiden Hauptbestandteile des Upgrades und sollen parallele Transaktionsverarbeitung ermöglichen.

Die drei aufeinanderfolgenden Verlustquartale markieren eine absolute Premiere in der Geschichte von Ethereum. Das vierte Quartal 2025 schloss mit minus 28 Prozent, das erste Quartal 2026 mit minus 29 Prozent und das zweite Quartal 2026 mit minus 25 Prozent. Citi senkte die Ethereum Prognose am 1. Juli von 3.175 auf 2.240 Dollar. Spot-ETH-ETFs verloren allein im Juni 529 Millionen Dollar an Kapital, bevor die Zuflüsse in der Woche bis zum 11. Juli erstmals ins Positive drehten und 84 Millionen Dollar brachten, wie wallstreet-online berichtete.

Am 1. Juli startete die Organisation Ethereum Institutional mit Unterstützung von Mitgründer Joe Lubin und über 500 bestehenden Bankbeziehungen. Vitalik Buterin veröffentlichte am 4. Juli den Lean Ethereum Masterplan, der einen drei bis vier Jahre dauernden Umbau vorsieht. Bitmine hält mittlerweile 5,78 Millionen ETH und nähert sich damit 5 Prozent des gesamten Umlaufangebots. Rund 475.000 ETH haben im Juni die Börsen verlassen, was auf eine mögliche Akkumulationsphase hindeutet.

Changelly prognostiziert ein Jahresende bei 2.518 Dollar, und der RSI liegt bei 63 mit wachsender bullischer Dynamik unterhalb der überkauften Zone. Die Ethereum Prognose markiert den 50-Tage-EMA bei 1.806 Dollar als erste Stütze und den 100-Tage-EMA bei 1.944 Dollar als zentralen Widerstand. Von 1.870 Dollar müsste sich der Kurs mehr als verdoppeln, um das Allzeithoch zu erreichen, und genau dieser lange Weg lenkt den Blick auf Einstiege mit einem kürzeren Zeithorizont.

Pepeto setzt auf einen Risk Scorer, der Kapital schützt, während die Ethereum Prognose Geduld verlangt

Während die Ethereum Prognose von Monaten bis zur nächsten technischen Verbesserung spricht, hat ein Presale seine kompletten Werkzeuge geliefert und steuert auf die erwartete Binance-Listung zu. Der Risk Scorer von Pepeto untersucht jeden Smart Contract auf Risiken, bevor ein Handel durchgeführt wird, und bewahrt Käufer vor den Verlusten, die ungeprüfte Token in früheren Zyklen verursacht haben.

Diese Funktion trennt Pepeto von jedem offenen Token-Verkauf auf dem Markt, weil sie das blinde Vertrauen beseitigt, das frühere Presale-Käufer teuer bezahlt haben. Die Cross-Chain Bridge bewegt Token zwischen Blockchains ohne jede Gebühr, sodass Kapital nicht auf einem einzigen Netzwerk eingesperrt bleibt. Die Ethereum Prognose kennt diese Art von Werkzeugen auf der Basisschicht nicht.

Das Projekt basiert auf einem Angebot von 420 Billionen Token, derselben Struktur, die Pepe auf einen Höchstwert von 11 Milliarden Dollar katapultierte, und ein ehemaliger Binance-Experte verantwortet die technische Seite. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar angezogen, während der breitere Markt Milliarden an ETF-Abflüssen verarbeitete. Diese Summe in einer Phase extremer Angst spricht für die Überzeugung der beteiligten Wallets.

Die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hat das gesamte Vertragswerk einer lückenlosen Prüfung unterzogen, bevor die öffentliche Verkaufsphase begann, und bestätigt damit die Integrität des Codes. Die Ethereum Prognose erfordert einen Anstieg von 165 Prozent zum Allzeithoch, während Analysten davon ausgehen, dass die Listung von Pepeto den Presale-Preis in einem deutlich kürzeren Zeitraum übertreffen könnte. Pepe erreichte eine Milliarden-Bewertung ohne Produkte, und diese Angebotsstruktur mit einem Risk Scorer und einer Bridge könnte das Ergebnis mindestens erreichen. Das Presale-Fenster endet dauerhaft, sobald der Handel beginnt.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt einen langen Erholungspfad nach drei Verlustquartalen und einer Glamsterdam-Verzögerung, die das Vertrauen belastet. Pepeto bietet mit einem Risk Scorer, der jeden Vertrag prüft, und einer Cross-Chain Bridge Werkzeuge, die ETH-Halter bei Ethereum nicht finden. Die Ethereum Prognose begrenzt die Rendite auf Jahre, während ein Listing-Ereignis bei Pepeto den Multiplikator in einem Bruchteil dieser Zeit liefern könnte. Pepe bewies mit null Produkten, was dieselbe Tokenstruktur erreichen kann. Das Presale-Fenster schließt bei der Listung, und Warten dürfte der teuerste Fehler dieses Zyklus sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Ethereum Prognose für Juli 2026?

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Die Ethereum Prognose zeigt ETH bei 1.870 Dollar, 62 Prozent unter dem Allzeithoch. Die Glamsterdam-Verzögerung auf Q3 und drei aufeinanderfolgende Verlustquartale belasten den Kurs, während ETF-Zuflüsse von 84 Millionen Dollar erste Erholungssignale senden.

Wie verhält sich Pepeto zur aktuellen Ethereum Prognose?

Pepeto bietet mit einem Risk Scorer und einer Cross-Chain Bridge fertige Werkzeuge vor der erwarteten Binance-Listung, während die Ethereum Prognose Monate bis zum nächsten Upgrade zählt. Die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com (pepetocoin.com) zeigt den Presale-Einstieg, der bei Handelsstart endet.