Cardano Kurs bei 0,16 Dollar nach dem Van Rossem Hard Fork und Whale-Akkumulation

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Der Cardano Kurs notiert am 21. Juli 2026 bei rund 0,16 Dollar und hat seit Jahresbeginn rund 68 Prozent seines Wertes verloren. Am 18. Juli aktivierte das Netzwerk den Van Rossem Hard Fork und brachte damit Protocol Version 11 auf die Mainnet-Ebene. Whale-Wallets mit 10 bis 100 Millionen ADA erhöhten ihren Anteil am Gesamtangebot auf 38,13 Prozent. Trotz dieser Entwicklungen bleibt der Cardano Kurs 95 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,10 Dollar. Reicht der technische Fortschritt für eine Erholung, oder braucht der Cardano Kurs einen völlig anderen Katalysator?

Warum der Cardano Kurs trotz Hard Fork und Wal-Käufen stagniert

ADA handelt bei rund 0,16 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von etwa 6 Milliarden Dollar laut CoinMarketCap. Das Allzeithoch von 3,10 Dollar aus dem September 2021 liegt 95 Prozent über dem aktuellen Niveau und verdeutlicht das Ausmaß des Rückgangs seit dem letzten Zyklushoch. Der Van Rossem Hard Fork wurde am 18. Juli aktiviert und brachte Protocol Version 11 mit günstigeren und schnelleren Plutus-Smart-Contracts auf das Mainnet. Das Leios-Skalierungs-Testnetz Musashi Dojo ging im Juni live und testet einen Durchsatz, der das heutige Niveau um ein Vielfaches übertreffen soll. Diese Entwicklungsarbeit gehört zu den intensivsten Phasen in der Geschichte des Netzwerks.

Whale-Wallets mit 10 bis 100 Millionen ADA erhöhten ihren Anteil von 37,66 auf 38,13 Prozent, obwohl die täglichen Transaktionen auf 17.400 fielen laut Coinbase. Clearstream, die Verwahrtochter der Deutschen Börse, nahm ADA am 7. Juli in ihr reguliertes digitales Depot auf und öffnete institutionellen Anlegern in Europa den Zugang. Die CME ergänzte Cardano-Futures und erweiterte damit den institutionellen Handelsrahmen. Grayscale reichte einen Spot-ADA-ETF bei der SEC ein, und das Prüffenster öffnet sich am 9. August nach sechs Monaten reguliertem CME-Handel. Diese Katalysatoren sind real, doch selbst im besten Fall begrenzen Analysten den Cardano Kurs für 2026 auf unter einen Dollar.

Die Unterstützung liegt bei 0,14 Dollar, und der Widerstand beginnt bei 0,19 bis 0,20 Dollar. Changelly prognostiziert für den Juli eine Spanne zwischen 0,15 und 0,17 Dollar. Privatanleger mit bis zu 100 ADA reduzierten ihre Bestände um 0,7 Prozent, während Großinvestoren weiter akkumulierten. Diese Spaltung zwischen Privat- und Großkapital zeigt, dass informiertes Geld einen Boden sieht, aber keinen Ausbruch erwartet. Bei einer Bewertung von 6 Milliarden Dollar bietet der Cardano Kurs bestenfalls moderate Gewinne, und genau diese Begrenzung lenkt den Blick auf Einstiege mit einem eigenen Preisauslöser jenseits der etablierten Token.

Pepeto und der Presale mit Binance-Pfad

Während der Cardano Kurs auf ETF-Entscheidungen und Hard-Fork-Effekte wartet, baut ein anderes Projekt seine eigene Preisdynamik auf. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins schuf mit einer Angebotsstruktur von 420 Billionen Token und ohne fertiges Produkt eine Milliardenbewertung. Pepeto setzt auf dieselbe Tokenstruktur, liefert aber im Gegensatz zum Original bereits funktionierende Werkzeuge vor der Börsennotierung, und genau dieser Unterschied könnte die Ausgangslage für frühe Käufer grundlegend verändern.

PepetoSwap verarbeitet Trades mit null Gebühren und hält damit jeden Dollar in der Position, anstatt ihn an Gaskosten zu verlieren. Die integrierte Bridge ermöglicht den Transfer von Token zwischen unterschiedlichen Blockchains ohne jegliche Kosten und löst damit das Problem eingefangener Liquidität auf einzelnen Netzwerken. Zum Team zählt ein ehemaliger Binance-Experte, der den gesamten Börsenpfad aufgebaut und die erwartete Listung vorbereitet hat.

SolidProof hat als unabhängige Prüfgesellschaft die gesamte Codebasis einschließlich aller Smart Contracts einer lückenlosen Sicherheitsüberprüfung unterzogen, und diese Transparenz erklärt einen Teil des Kapitalflusses. Der Vorverkauf sammelte bisher mehr als 10 Millionen Dollar ein, obwohl die Marktstimmung in dieser Phase von Angst und Zurückhaltung geprägt war. Analysten rechnen damit, dass die Listung eine Welle an Kaufdruck auslösen könnte, und sobald dieser Moment eintritt, bestimmt die offene Marktnachfrage den Preis ohne garantierten Boden.

Der Cardano Kurs bietet Monate des Wartens auf moderate Bewegungen, doch die Wallets im Pepeto-Presale sind auf ein einzelnes Ereignis positioniert, das die gesamte Ausgangslage verändern könnte. Die Kombination aus Meme-Energie und funktionierender Infrastruktur bei einem Presale-Einstieg entsteht nach Einschätzung erfahrener Marktteilnehmer höchstens einmal pro Zyklus. Der aktuelle Einstiegspreis dürfte dauerhaft verschwinden, sobald der Handel auf einer großen Börse beginnt.

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Fazit

Der Cardano Kurs bestätigt einen Boden bei 0,16 Dollar, doch ein Boden ist nicht dasselbe wie ein Startpunkt für Vervielfachungen. Pepeto verbindet den Mitgründer des originalen Pepe-Coins mit funktionierender Infrastruktur und einer erwarteten Binance-Listung, und die Wallets, die mehr als 10 Millionen Dollar in den Vorverkauf gegeben haben, dürften genau wissen, was die Listung liefern kann. Die offizielle Pepeto-Website dokumentiert diesen Kapitalfluss, und das aktuelle Einstiegsfenster dürfte sich endgültig schließen, wenn die Börsennotierung erfolgt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der Van Rossem Hard Fork für den Cardano Kurs?

Der Hard Fork brachte Protocol Version 11 mit günstigeren Smart Contracts auf das Mainnet. Der Cardano Kurs braucht aber ETF-Zuflüsse und breitere Marktbewegungen, um deutlich über 0,20 Dollar zu steigen.

Warum entscheiden sich Anleger für den Pepeto-Presale statt für etablierte Coins?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit PepetoSwap, einer Bridge und einer erwarteten Binance-Listung. Die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com zeigt, dass bisher mehr als 10 Millionen Dollar eingeflossen sind.