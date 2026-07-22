Wenn technische Notwendigkeit auf Knappheit trifft, werden nicht nur Ingenieure hellhörig - auch der Kapitalmarkt setzt sich längst mit Lieferketten und deren Krisenanfälligkeit auseinander. Besonders deutlich wird das bei Wolfram. Das Schwermetall ist für die moderne Raumfahrt und für innovative Medizintechnik gleichermaßen essenziell. Weil Peking die Zügel beim Export von Wolfram, das auch als Rüstungsmetall gilt, strafft, gerät die Hightech-Industrie von SpaceX bis hin zu Siemens Healthineers ins Schwitzen. Die Suche nach krisenfesten Rohstoffquellen wird für die Konzerne zu einer Überlebensfrage. Der führende westliche Wolfram-Produzent Almonty ist perfekt positioniert, um von dieser Situation zu profitieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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