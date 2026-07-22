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WKN: SHL100 | ISIN: DE000SHL1006 | Ticker-Symbol: SHL
Xetra
21.07.26 | 17:35
34,510 Euro
-1,90 % -0,670
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
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TecDAX
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SIEMENS HEALTHINEERS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS HEALTHINEERS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
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34,50034,93021.07.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALMONTY
ALMONTY INDUSTRIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALMONTY INDUSTRIES INC13,215+8,32 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG34,510-1,90 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP108,36+3,24 %
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