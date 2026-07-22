EQS-Ad-hoc: Adtran Holdings, Inc. / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal

Adtran Holdings, Inc.: Für Q2/2026 liegen vorläufige Umsatzerlöse und Non-GAAP operative Marge unter der Prognosespanne und der vorläufige Non-GAAP Gewinn pro Aktie unter den Analystenschätzungen



22.07.2026 / 06:00 CET/CEST

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Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 ADTRAN Holdings, Inc.: Für Q2/2026 liegen vorläufige Umsatzerlöse und Non-GAAP operative Marge unter der Prognosespanne und der vorläufige Non-GAAP Gewinn pro Aktie unter den Analystenschätzungen Huntsville, Alabama (Vereinigte Staaten von Amerika). 21. Juli 2026 (CT). Im Rahmen der Erstellung des Berichts für das zweite Quartal 2026 der ADTRAN Holdings, Inc. ("ADTRAN Holdings" oder die "Gesellschaft") (NASDAQ: ADTN; FSE: QH9) hat die Gesellschaft heute festgestellt, dass die vorläufigen ungeprüften U.S.-GAAP Umsatzerlöse und die vorläufige Non-GAAP operative Marge für das zweite Quartal 2026 unterhalb der von der Gesellschaft veröffentlichten Prognosespanne liegen, und dass sowohl der vorläufige Non-GAAP unverwässerte als auch der verwässerte Gewinn pro Aktie unterhalb der aktuellen Analystenschätzungen liegt. Die vorläufigen ungeprüften Ergebnisse waren wie folgt: Die vorläufigen U.S.-GAAP Umsatzerlöse für das zweite Quartal 2026 lagen zwischen $280,0 Millionen und $282,0 Millionen und damit unterhalb der von der Gesellschaft veröffentlichten Prognosespanne von $283,0 Millionen bis $303,0 Millionen.

Die vorläufige Non-GAAP operative Marge für das zweite Quartal 2026 lag zwischen 3,5% und 4,0% und damit unterhalb der von der Gesellschaft veröffentlichten Prognosespanne von 5,0% bis 9,0%.

Der vorläufige der ADTRAN Holdings, Inc. zuzurechnende Non-GAAP unverwässerte und verwässerte Gewinn pro Stammaktie für das zweite Quartal 2026 wird zwischen $0,03 und $0,05 und damit unterhalb der aktuellen Analystenschätzungen von $0,13 erwartet. Die Abweichungen zu den von der Gesellschaft veröffentlichten Prognosespannen für die Umsatzerlöse bzw. zu den Analystenschätzungen bezüglich des Non-GAAP Gewinns pro Aktie sind anhand der aktuell verfügbaren Informationen auf den Zeitplan des Projekts eines Kunden sowie die derzeit erhöhten Komponenten- und Frachtkosten zurückzuführen. Die Informationen in dieser Ad-hoc-Meldung basieren ausschließlich auf vorläufigen ungeprüften Finanzinformationen. Die finalen Ergebnisse können von den in dieser Ad-hoc-Meldung enthaltenen Informationen abweichen und stehen unter dem Vorbehalt der Beendigung des Prozesses der Gesellschaft zur Erstellung von Quartalsabschlüssen sowie der üblichen Prüfungsverfahren. Die Non-GAAP operative Marge (diese wird berechnet, indem das Non-GAAP operative Betriebsergebnis durch die U.S.-GAAP Umsatzerlöse dividiert wird) sowie der ADTRAN Holdings, Inc. zuzurechnende Non-GAAP unverwässerte und verwässerte Gewinn pro Stammaktie sind Non-GAAP-Finanzkennzahlen (d.h. angepasste Werte). Überleitungen zwischen dem U.S.-GAAP operativen Betriebsergebnis (-verlust), der U.S.-GAAP operativen Marge für das zweite Quartal, dem Nettoverlust einschließlich der Anteile der Minderheitsgesellschafter, dem der Gesellschaft zuzurechnenden Nettoverlust sowie dem der Gesellschaft zuzurechnenden Verlust pro Aktie - sowohl unverwässert als auch verwässert - jeweils zum Non-GAAP operativen Betriebsergebnis, zur Non-GAAP operativen Marge, zum Non-GAAP Nettoerlös einschließlich der Anteile der Minderheitsgesellschafter, zum der Gesellschaft zuzurechnenden Non-GAAP Nettoergebnis sowie zum der Gesellschaft zuzurechnenden Non-GAAP Gewinn pro Aktie - sowohl unverwässert als auch verwässert - sind in den nachstehenden Tabellen aufgeführt. Die Gesellschaft wird die endgültigen Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 nach U.S.-Börsenschluss am Montag, den 3. August 2026 (Central Time) bzw. vor Börseneröffnung am Dienstag, den 4. August 2026 (Mitteleuropäischer Sommerzeit) unter https://investors.adtran.com/ veröffentlichen. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Die in dieser Ad-hoc-Meldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen auch an der Verwendung von Wörtern wie "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "voraussehen", "werden", "können", "könnten" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen zur Erwartung der Geschäftsleitung zu den finalen Umsatzerlösen der Gesellschaft, der finalen U.S.-GAAP und Non-GAAP operativen Marge und dem finalen Non-GAAP Gewinn pro Aktie für das zweite Quartal 2026. Darüber hinaus kann ADTRAN Holdings durch seine Geschäftsleitung von Zeit zu Zeit zukunftsgerichtete öffentliche Aussagen zu den hier beschriebenen Themen machen. Sämtliche solcher zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich nur auf das Datum dieser Ad-hoc-Meldung und ADTRAN Holdings ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise Schätzungen und spiegeln die bestmögliche Einschätzung des Managements auf der Grundlage aktueller Informationen wider. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Obwohl es unmöglich ist, alle diese Faktoren zu identifizieren, können Faktoren, die dazu geführt haben und in Zukunft dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den von ADTRAN Holdings geschätzten abweichen, unter anderem sein: (i) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, die in unserem Kreditvertrag vereinbarten Auflagen weiterhin einzuhalten und die Zahlungsverpflichtungen aus diesem Kreditvertrag und unseren Wandelschuldverschreibungen zu erfüllen sowie die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Minderheitsaktionären der Adtran Networks SE ("Adtran Networks") gemäß dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und Adtran Networks ("BGAV") und die Zahlungen an Adtran Networks zum Verlustausgleich gemäß BGAV zu erfüllen; (ii) das Risiko von Umsatzschwankungen aufgrund langwieriger Verkaufs- und Genehmigungsprozesse, die von großen und anderen Dienstleistern für neue Produkte verlangt werden, sowie von verändertem Verhalten unserer Kunden bezüglich ihrer Ausgaben; (iii) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit unserem Inventar-Prozess und unserer Fähigkeit, zur Anpassung an die Kundennachfrage; (iv) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit unserem Verschuldensgrad und unserer Fähigkeit, Liquidität zu generieren; (v) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit anhaltenden erheblichen Schwächen in unserer internen Kontrolle der Finanzberichterstattung; (vi) Risiken aufgrund von Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und der Finanz-, Steuer- und Handelspolitik, einschließlich der Zollpolitik; (vii) Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf unsere internationale Tätigkeit, einschließlich möglicher Risiken durch anhaltende militärische Konflikte (darunter die Konflikte im Iran, in der Ukraine sowie in Israel und den angrenzenden Gebieten); (viii) Risiken, die von potenziellen Verletzungen von Informationssystemen und Cyber-Angriffen ausgehen; (ix) das Risiko, dass die Gesellschaft nicht in der Lage sein könnte, effektiv zu konkurrieren, auch durch Produktverbesserungen und -entwicklung; und (x) andere Risiken, die in den von der Gesellschaft bei der U.S.-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich des zuletzt veröffentlichten Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 beendete Jahr, unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 31. März 2026 beendete Quartal und unserem noch bei der SEC einzureichenden Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2026 beendete Quartal aufgeführt sind. Weiterhin sind die in dieser Ad-hoc-Meldung enthaltenen Finanzkennzahlen eine vorläufige Schätzung vorbehaltlich unserer internen Kontrollen und Verfahren und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, unter anderem, in Bezug auf Veränderungen durch Anpassungen zum Quartalsende. Jegliche Abweichung zwischen den tatsächlichen Finanzergebnissen der Gesellschaft und den hierin enthaltenen, vorläufigen Spannen können erheblich sein. Erläuterung der Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen Die nachstehenden Tabellen enthalten Überleitungen des vorläufigen operativen Betriebsverlusts, der operativen Marge, des Nettoverlusts einschließlich der Anteile der Minderheitsgesellschafter, des der Gesellschaft zuzurechnenden Nettoverlusts sowie des der Gesellschaft zuzurechnenden Verlusts pro Aktie - sowohl unverwässert als auch verwässert - jeweils wie nach den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen in den Vereinigten Staaten ("U.S.-GAAP") ausgewiesen, jeweils zum vorläufigen Non-GAAP operativen Betriebsergebnis, zur Non-GAAP operativen Marge, zum Non-GAAP Nettoerlös einschließlich der Anteile der Minderheitsgesellschafter, zum der Gesellschaft zuzurechnenden Non-GAAP Nettoergebnis sowie zum der Gesellschaft zuzurechnenden Non-GAAP Gewinn pro Aktie - sowohl unverwässert als auch verwässert. Bei diesen Non-GAAP Kennziffern werden akquisitionsbedingte Aufwendungen, Abschreibungen und Anpassungen (bestehend aus immateriellen Abschreibungen auf Auftragsbestände, entwickelte Technologien, Kundenbeziehungen und Markennamen, die im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen erworben wurden), aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, Anpassungen für aufgeschobene Vergütungen sowie bestimmte einmalige Honorare und andere Aufwendungen nicht berücksichtigt. Diese Kennzahlen werden von der Geschäftsleitung in unseren laufenden Planungs- und jährlichen Budgetierungsprozessen verwendet. Darüber hinaus sind wir der Ansicht, dass die Darstellung dieser Non-GAAP-Kennzahlen in Kombination mit der Darstellung der am ehesten vergleichbaren U.S.-GAAP-Finanzkennzahlen für das Gesamtverständnis der laufenden operativen Leistung der Gesellschaft von Vorteil ist. Diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit oder als Alternative zu U.S.-GAAP erstellt und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse unserer nach U.S.-GAAP ausgewiesenen Ergebnisse betrachtet werden. Darüber hinaus sind diese von uns berechneten Non-GAAP-Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen berechneten Kennzahlen vergleichbar. Überleitung vom vorläufigen U.S.-GAAP operativen Betriebsverlust und der vorläufigen operativen Marge zum vorläufigen Non-GAAP operativen Betriebsergebnis und zur vorläufigen Non-GAAP operativen Marge (ungeprüft) (in Millionen) Dreimonatszeitraum

bis zum

30. Juni 2026

erwartete Spanne Gesamte Umsatzerlöse $280,0 - $282,0 Operativer Betriebsverlust $(8,9) - $(11,2) Erwerbsbezogene Ausgaben, Abschreibungen und Anpassungen (1) $10,9 - $12,2 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung $2,4 - $3,4 Anpassungen für aufgeschobene Vergütung (2) $5,0 - $6,0 Ausgaben für Honorare und Sonstiges (3) $0,5 - $0,9 Non-GAAP Betriebsergebnis $9,9 - $11,3 Operative Marge (3,2)% - (4,0)% Non-GAAP operative Marge 3,5% - 4,0% (1) Beinhaltet die immaterielle Abschreibung von Auftragsbeständen, Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von Inventar, entwickelten Technologien, Kundenbeziehungen und Markennamen, die im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworben wurden. Wir tragen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abschreibung immaterieller Vermögenswerte und schließen diese Aufwendungen für die Berechnung unserer Non-GAAP-Kennzahlen aus. Diese Aufwendungen werden erheblich durch den Zeitpunkt und den Umfang unserer Akquisitionen beeinflusst. Wir schließen diese Aufwendungen bei der Berechnung unserer Non-GAAP-Kennzahlen vor allem deshalb aus, weil es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt und unsere internen Benchmarking-Analysen zeigen, dass viele Branchenakteure und Wettbewerber Non-GAAP-Finanzkennzahlen ohne Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte ausweisen. Obwohl dies keinen direkten Einfluss auf unsere Liquiditätslage hat, kann der Wertverlust immaterieller Vermögenswerte im Laufe der Zeit einen wesentlichen Einfluss auf die entsprechende GAAP-Ergebniskennzahl haben. (2) Beinhaltet nicht zahlungswirksame Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Kapitalbeteiligungen, die im Rahmen des Programms zur aufgeschobenen Vergütung von bestimmten Mitarbeitern der ADTRAN Holdings, Inc. gehalten werden, die sämtlich in der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung unter Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen sind. (3) Beinhaltet Honorare im Zusammenhang mit einem internen Ermittlungsverfahren, eine Rückstellung für Anpassungen eines Vorsorgeplans sowie Gebühren im Zusammenhang mit anderen einmaligen Honoraren und Betriebsausgaben. Ergänzende Informationen Überleitung vom vorläufigen U.S.-GAAP Nettoverlust

einschließlich der Anteile von Minderheitsgesellschaftern

zum

vorläufigen Non-GAAP Nettoverlust

einschließlich der Anteile von Minderheitsgesellschaftern (ungeprüft) und Überleitung von dem ADTRAN Holdings, Inc. zuzurechnenden vorläufigen U.S.-GAAP Nettoverlust und dem ADTRAN Holdings, Inc. zuzurechnenden

vorläufigen U.S.-GAAP Verlust pro Stammaktie - unverwässert und verwässert - zu dem

ADTRAN Holdings, Inc. zuzurechnenden vorläufigen Non-GAAP Nettoerlös und dem ADTRAN Holdings, Inc. zuzurechnenden

vorläufigen Non-GAAP Gewinn pro Stammaktie - unverwässert und verwässert - (ungeprüft) (in Millionen, außer Beträge pro Aktie) Dreimonatszeitraum

bis zum

30. Juni 2026

erwartete Spanne Den Stammaktionären von ADTRAN Holdings, Inc. zuzurechnender Nettoverlust $(9,9) - $(11,0) Auswirkung des Rückerwerbs der RNCI (1) $(0,6) ADTRAN Holdings, Inc. zuzurechnender Nettoverlust $(10,5) - $(11,6) Den Anteilen der Minderheitsgesellschafter zuzurechnender Nettoerlös (2) $2,2 Nettoverlust einschließlich der Anteile von Minderheitsgesellschaftern $(8,3) - $(9,4) Erwerbsbezogene Ausgaben, Abschreibungen und Anpassungen (3) $10,9 - $12,2 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung $2,4 - $3,4 Anpassungen für aufgeschobene Vergütungen (4) $0,2 - $0,4 Ausgaben für Honorare und Sonstiges (5) $0,5 - $0,9 Steuereffekt der Anpassung des Nettoverlusts $(2,0) - $(1,6) Non-GAAP Nettoerlös einschließlich der Anteile von Minderheitsgesellschaftern $3,7 - $5,9 Den Anteilen der Minderheitsgesellschafter zuzurechnender Nettoerlös (2) $2,2 ADTRAN Holdings, Inc. zuzurechnender Non-GAAP Nettoerlös $1,5 - $3,7 Auswirkung des Rückerwerbs der RNCI (1) $0,6 Den Stammaktionären von ADTRAN Holdings, Inc. zuzurechnender Nettoerlös $2,1 - $4,3 Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien

- unverwässert 80.948 Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien

- verwässert 80.948 ADTRAN Holdings, Inc. zuzurechnender Verlust pro Stammaktie - unverwässert $(0,12) - $(0,14) ADTRAN Holdings, Inc. zuzurechnender Verlust pro Stammaktie - verwässert $(0,12) - $(0,14) ADTRAN Holdings, Inc. zuzurechnender Non-GAAP Gewinn pro Stammaktie - unverwässert $0,03 - $0,05 ADTRAN Holdings, Inc. zuzurechnender Non-GAAP Gewinn pro Stammaktie - verwässert $0,03 - $0,05 (1) Der ADTRAN Holdings, Inc. zuzurechnende Verlust pro Stammaktie - unverwässert und verwässert - reflektiert eine Auswirkung in Höhe von $0,6 Millionen für den Rückerwerb der rückerwerbbaren Anteile von Minderheitsgesellschaftern (Redeemable Non-Controlling Interest, RNCI) für den Dreimonatszeitraum bis zum 30. Juni 2026. (2) Bezeichnet den Anteil der Minderheitsgesellschafter am Eigentum der Gesellschaft an der Adtran Networks vor Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags und die jährlich wiederkehrende Vergütung, die den rückerwerbbaren Anteilen der Minderheitsgesellschaften zusteht und bei der Gesellschaft seit Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags aufläuft. (3) Wir tragen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abschreibung immaterieller Vermögenswerte und schließen diese Aufwendungen für die Berechnung unserer Non-GAAP-Kennzahlen aus. Diese Aufwendungen werden erheblich durch den Zeitpunkt und den Umfang unserer Akquisitionen beeinflusst. Wir schließen diese Aufwendungen bei der Berechnung unserer Non-GAAP-Kennzahlen vor allem deshalb aus, weil es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt und unsere internen Benchmarking-Analysen zeigen, dass viele Branchenakteure und Wettbewerber Non-GAAP-Finanzkennzahlen ohne Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte ausweisen. Obwohl dies keinen direkten Einfluss auf unsere Liquiditätslage hat, kann der Wertverlust immaterieller Vermögenswerte im Laufe der Zeit einen wesentlichen Einfluss auf die entsprechende GAAP-Ergebniskennzahl haben. (4) Beinhaltet nicht zahlungswirksame Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Kapitalbeteiligungen, die im Rahmen des Programms zur aufgeschobenen Vergütung von bestimmten Mitarbeitern der Adtran Holdings, Inc. gehalten werden. (5) In der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung unter Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten und Forschungs- und Entwicklungskosten ausgewiesen. Beinhaltet einmalige Honorare, Betriebsausgaben, Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ausscheiden von Mitarbeitern, die durch Auflösung einer Rückstellung im Zusammenhang mit einer Korrekturmaßnahme für einen 401(k)-Plan ausgeglichen wurde, für die die Gesellschaft eine Konformitätsbescheinigung der U.S.-Steuerbehörde IRS erhalten hat, in der eine rückwirkende Änderung zum Zwecke der Korrektur genehmigt wurde. Veröffentlicht von Adtran Holdings, Inc. www.adtran.com Für Medien Gareth Spence +44 1904 699 358 public-relations@adtran.com Mitteilende Person und Investorenkontakt Rob Fink investor.relations@adtran.com



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