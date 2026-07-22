Die Ära der tonnenschweren Waffensysteme neigt sich dem Ende zu. Die jüngsten Konflikte von der Ukraine bis zum Nahen Osten haben die Drohne vom taktischen Hilfsmittel zur entscheidenden Größe moderner Kriegsführung erhoben. Gleichzeitig werden immer mehr autonome Fluggeräte in der zivilen Wirtschaft eingesetzt, von der Inspektion kritischer Infrastrukturen bis zur Logistik. Angesichts prognostizierter Marktverdopplungen innerhalb eines Jahrzehnts laut IDTechEx, sollte der Drohnenmarkt bei Investoren ganz oben auf der Watchlist stehen. Drei Unternehmen könnten diesen Wandel besonders entscheidend prägen: DroneShield, Volatus Aerospace und Kratos Defense & Security Solutions.
Enthaltene Werte: AU000000DRO2,CA92865M1023,US50077B2079Den vollständigen Artikel lesen ...
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