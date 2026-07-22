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Samsung verfehlte die Umsatzerwartungen, und der darauf folgende Chipmaker-Ausverkauf zog Bitcoin von 65.000 auf rund 63.000 Dollar nach unten. Die Krypto News dieser Woche stehen im Spannungsfeld zwischen diesem Technologie-Schock und einem CPI-Bericht, der mit 3,5 Prozent deutlich unter den erwarteten 3,8 Prozent lag. XRP hält bei 1,09 Dollar, ADA notiert bei 0,165 Dollar nach der Van Rossem Hard Fork, und der Fear-and-Greed-Index pendelt zwischen 22 und 28 Punkten im Bereich der extremen Angst. Überwiegt der Tech-Ausverkauf, oder gibt die Inflationsüberraschung dem Markt die Richtung für die kommenden Wochen vor?

Krypto News zwischen Chipmaker-Ausverkauf und positiver CPI-Wende

Der Philadelphia Semiconductor Index verlor 7,9 Prozent an einem einzigen Handelstag, nachdem Samsung die Quartalszahlen unter den Erwartungen meldete, wie CryptoBriefing berichtete. Intel verlor innerhalb einer Woche 21 Prozent, Micron fiel um bis zu 13 Prozent, und der KOSPI brach am 20. Juli um rund 4 Prozent ein und vernichtete 144 Milliarden Dollar an Marktwert. Bitcoin handelt als hochkorrelierte Erweiterung des Tech-Sektors, und die Krypto News spiegelten diesen Zusammenhang wider, als BTC von 65.000 auf rund 63.000 Dollar fiel.

Auf der anderen Seite lieferte der CPI-Bericht für Juni eine positive Überraschung mit 3,5 Prozent statt der erwarteten 3,8 Prozent laut wallstreet-online. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten Anfang Juli Zuflüsse von insgesamt 510 Millionen Dollar über drei aufeinanderfolgende Sitzungen und beendeten damit eine zehntägige Abflussserie über 2,73 Milliarden Dollar. Der Juni war der schlechteste ETF-Monat seit Produktstart im Januar 2024 mit Abflüssen von 4,5 Milliarden Dollar, und die Krypto News deuten auf eine mögliche Wende hin.

XRP notiert bei 1,09 Dollar und wartet weiterhin auf den CLARITY Act, der frühestens Ende Juli im Senat zur Abstimmung kommen könnte. Ripple hält mehr als 75 regulatorische Lizenzen weltweit und erhielt die vollständige MiCA-Zulassung in Luxemburg, doch der Kurs bewegt sich trotz dieser Fortschritte nicht. Der Fear-and-Greed-Index verharrt zwischen 22 und 28 Punkten und zeigt extreme Angst, obwohl BTC sich von seinem Tief bei 57.950 Dollar erholt hat. Die Krypto News dokumentieren eine Phase, in der Akkumulation und Angst gleichzeitig den Markt bestimmen, und dieses Spannungsfeld lenkt Kapital in Einstiege mit eigenem Katalysator.

Pepeto als gebührenfreier Trading-Hub während der Marktangst

Die Krypto News dieser Woche zeigen, warum die Wallets, die jetzt in den Pepeto Presale einsteigen, für die größten Renditen positioniert sein könnten, wenn das Listing kommt. Der Erschaffer des originalen Pepe-Coins stellte mit Pepeto einen vollständigen Trading-Hub zusammen, der bereits live arbeitet und nicht auf Finanzierung wartet, um zu starten. Der Presale sammelte bislang mehr als 10 Millionen Dollar ein, während der Fear-and-Greed-Index bei 22 Punkten verharrte und die meisten Anleger abseits standen.

Kapital, das während extremer Angst in einen Presale fließt, folgt demselben Überzeugungsmuster, das jedem großen Listing-Lauf vorausging. PepetoSwap verarbeitet Trades ohne Gebühren und hält jeden Dollar innerhalb der Position, während die Cross-Chain Bridge Übertragungen zwischen Netzwerken ohne Kosten abwickelt. Der Vertragscanner prüft Risiken, bevor Kapital eine Position berührt, und Pepeto verbindet damit drei Werkzeuge, die gemeinsam einen funktionierenden Handelsplatz ergeben. Jedes dieser Werkzeuge läuft bereits im Livebetrieb, und kein verzögertes Gesetz oder regulatorischer Engpass steht zwischen den Nutzern und dem direkten Zugang zur Plattform.

Die unabhängige Prüfgesellschaft SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag im gesamten Vertragspaket vor dem Presale-Start einer gründlichen technischen Analyse unterzogen und als sicher bestätigt. Ein ehemaliger Binance-Experte bringt direkte Listing-Verbindungen in das Projekt, und das Gesamtangebot liegt bei 420 Billionen Token, derselben Architektur, die den originalen Pepe-Coin zu einer Bewertung trug, die aus winzigen Einsätzen generationenprägendes Vermögen machte. Analysten projizieren ein Vielfaches vom Einstiegspreis, und diese Zahlen folgen der konservativen Berechnung, einen Bruchteil dessen zu erreichen, was das Original ohne funktionierende Produkte erzielte.

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Fazit

Die Krypto News im Juli 2026 dokumentieren einen Markt, der zwischen Tech-Ausverkauf und Inflationsüberraschung nach Richtung sucht, während Coins mit Billionenbewertung begrenzte Vervielfachung bieten. Pepeto verbindet einen Live-Trading-Hub mit einem bevorstehenden Börsenstart und könnte damit Ergebnisse ermöglichen, die XRP bei 69 Milliarden Dollar Bewertung strukturell verwehrt bleiben. Die frühen Pepe-Halter, die aus wenigen Tausend Dollar lebensveränderndes Vermögen machten, wünschten sich im Nachhinein, in derselben Phase mehr gekauft zu haben. Die offizielle Pepeto-Website zeigt das Presale-Fenster, das sich mit dem Listing endgültig schließt, und die Krypto News werden diesen Moment erst melden, wenn er bereits vorbei ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagen die Krypto News über die Marktrichtung im Juli 2026?

Der Samsung-Chipmaker-Ausverkauf drückte Bitcoin unter 63.000 Dollar, doch der CPI-Bericht mit 3,5 Prozent und die Wende bei den ETF-Zuflüssen deuten auf nachlassenden bärischen Druck hin.

Warum zieht Pepeto Kapital während der Marktangst an?

Pepeto verbindet PepetoSwap, eine Cross-Chain Bridge und einen Vertragscanner zu einem funktionierenden Trading-Hub mit SolidProof-Audit. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen während extremer Angst in den Presale. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.