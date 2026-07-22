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Dow Jones News
22.07.2026 06:39 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. Juli

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. Juli 

=== 
*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juni 
  06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q 
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1H 
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1H 
  07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q 
*** 07:00 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q 
  07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juni 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 
  08:00 GB/Erzeugerpreise Juni 
     Output-Basis 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +0,5% gg Vm/+4,0% gg Vj 
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q 
  12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 2Q 
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) 
*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Ergebnis 1H 
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1H 
  22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q 
*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q 
*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q 
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q 
 
    - EU/EZB-Rat, Beginn des geldpolitischen Meetings 
    - US/Zoll von 25 Prozent auf brasilianische Waren tritt in Kraft 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.