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Cicor verzeichnet im ersten Halbjahr einen starken Auftragseingang mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1.2 und kehrt im zweiten Quartal zu organischem Wachstum zurück



22.07.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Bronschhofen, 22. Juli 2026 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) verzeichnete im ersten Halbjahr ein starkes Wachstum bei Umsatz und Auftragseingang, während die Profitabilität und die Cash Conversion von der laufenden Integrationsphase und Herausforderungen in der Lieferkette geprägt waren. Der Nettoumsatz stieg um 19% auf CHF 334.1 Mio. (H1 2025: CHF 280.7 Mio.). Der Auftragseingang erhöhte sich um 39.8% auf CHF 399.8 Mio. (H1 2025: CHF 286.0 Mio.). Daraus resultierte ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1.2. Damit lag dieses bereits das fünfte Quartal in Folge über eins und schafft eine hohe Visibilität für das zukünftige Wachstum. Das organische Wachstum lag im ersten Halbjahr aufgrund von Einschränkungen in der Lieferkette und der Komponentenverfügbarkeit bei 0%, entwickelte sich jedoch im zweiten Quartal mit +5.3% wieder positiv. Der bereinigte1 EBITDA belief sich auf CHF 28 Mio., entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 8.4%. Die Integration der im Jahr 2025 akquirierten Unternehmen verläuft planmässig. Gleichzeitig belasteten vorübergehend Produktionsverlagerungen, Kapazitätserweiterungen sowie Integrationsaktivitäten die operative Profitabilität im ersten Halbjahr. Das im ersten Halbjahr 2026 gestartete Integrations- und Profitabilitätsprogramm wurde weitgehend abgeschlossen. Daraus werden wiederkehrende jährliche EBITDA-Verbesserungen von mehr als CHF 10 Mio. erwartet. Der vollständige Ergebniseffekt wird voraussichtlich im dritten Quartal erreicht werden. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 19% auf CHF 334.1 Mio. (H1 2025: CHF 280.7 Mio.). Das Wachstum wurde primär durch die M&A-Strategie von Cicor getrieben, die 22.8% zum Wachstum beitrug. Gegenläufig wirkten Wechselkurseffekte infolge der Abwertung von GBP, EUR und USD gegenüber dem Schweizer Franken, wodurch sich das ausgewiesene Umsatzwachstum um 3.8% verringerte. Das organische Wachstum belief sich auf 0% (H1 2025: -2.1%) und war im ersten Quartal durch Einschränkungen in der Lieferkette sowie eine begrenzte Komponentenverfügbarkeit geprägt. Im zweiten Quartal entwickelte sich das organische Wachstum mit 5.3% wieder positiv. Anhaltend starke Nachfrage im A&D-Markt Der Auftragseingang stieg um 39.8% auf CHF 399.8 Mio. (H1 2025: CHF 286.0 Mio.), primär getrieben durch die anhaltende Dynamik im A&D-Markt. Die Gruppe erzielte ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1.2 und lag damit bereits das fünfte Quartal in Folge über eins. Dies schafft eine hohe Visibilität für die zukünftige Umsatzentwicklung. Cicor stärkte ihre Position im A&D-Markt weiter durch den Gewinn von zwei Neukunden, darunter Kongsberg. Damit zählt Cicor mittlerweile rund drei Viertel der führenden europäischen Verteidigungsunternehmen zu ihren Kunden. Darüber hinaus sicherte sich Cicor France eine neue langfristige Partnerschaft im Markt für Bahninfrastruktur. Erste Aufträge dieser Neukunden werden im Verlauf des Jahres 2026 erwartet. Der daraus resultierende jährliche Umsatzbeitrag dürfte langfristig insgesamt CHF 20 Mio. übersteigen. Diese Kundengewinne spiegeln die einzigartige Position von Cicor als führende paneuropäische EMS-Anbieterin in strategisch wichtigen Märkten wider. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz im A&D-Markt um 55%, getragen von einem zweistelligen organischen Wachstum. Der Bereich machte damit 28% des Gruppenumsatzes aus. Integrations- und Profitabilitätsprogramm verläuft planmässig Die Integration der im Jahr 2025 akquirierten Unternehmen verläuft planmässig. Zur Beschleunigung der Margenverbesserung und zur Stärkung der operativen Leistung hat Cicor im ersten Halbjahr ein umfassendes Integrations- und Profitabilitätsprogramm umgesetzt. Im Rahmen dieser Massnahmen veräusserte die Gruppe ihren Produktionsstandort in Tunesien mit rund 90 Mitarbeitenden zu einem Kaufpreis von EUR 1.4 Mio. Die Transaktion wurde im Juni 2026 abgeschlossen und führt zu einem einmaligen negativen Effekt von CHF 0.2 Mio. auf den Nettogewinn, während der Gruppenumsatz unverändert bleibt, da die Kundenbeziehungen bei Cicor verbleiben. Die Fertigungsaktivitäten in Nordafrika werden an den Standorten der Gruppe in Berrechid und Temara bei Casablanca (Marokko) gebündelt. Die Zusammenführung der ehemaligen Éolane- und Valtronic-Aktivitäten in Berrechid ist weitgehend abgeschlossen. Die neue operative Organisationsstruktur wurde etabliert, während die rechtliche Integration für das zweite Halbjahr 2026 vorgesehen ist. Weitere Integrations- und Effizienzmassnahmen umfassen die Konsolidierung und Verlagerung ausgewählter Produktionsaktivitäten, gezielte Kapazitäts- und Produktivitätssteigerungen zur Unterstützung der Wachstumsmärkte sowie die Vereinfachung sich überschneidender Managementstrukturen innerhalb der Gruppe. Infolgedessen wird Cicor die Fertigungsaktivitäten in Singapur sowie in Genf (Schweiz) einstellen, nachdem diese an die bestehenden Standorte in Batam (Indonesien) respektive Newport (Grossbritannien) verlagert wurden. Das Management legt einen besonderen Fokus auf Massnahmen zur Steigerung der Profitabilität der ehemaligen Éolane France, einschliesslich organisatorischer Anpassungen, die dazu führen sollen, dass Cicor France gegen Ende 2026 operative Margen nahe den Zielmargen der Cicor Gruppe erreicht. Insgesamt werden diese Massnahmen - einschliesslich der Veräusserung des Standorts in Tunesien - zu einem Abbau von rund 220 Stellen respektive rund 5% der gesamten Belegschaft von Cicor führen. Bis Ende Juni wurden bereits mehr als 80% des geplanten Stellenabbaus umgesetzt. Wiederkehrende jährliche EBITDA-Verbesserungen Für das Integrations- und Profitabilitätsprogramm werden im Jahr 2026 einmalige Umsetzungskosten im mittleren einstelligen Millionenbereich in Schweizer Franken erwartet, wovon im ersten Halbjahr CHF 3.3 Mio. erfasst wurden. Diese Massnahmen sind weitgehend abgeschlossen und sollen wiederkehrende jährliche EBITDA-Verbesserungen von mehr als CHF 10 Mio. erzielen, wobei ein wesentlicher Teil bereits im zweiten Halbjahr 2026 wirksam wird. Während Produktionsverlagerungen, Kapazitätserweiterungen und Integrationsaktivitäten die operative Profitabilität vorübergehend belasteten, belief sich der bereinigte EBITDA auf CHF 28.0 Mio. (H1 2025: CHF 29.0 Mio.), entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 8.4% (10.3%). Der bereinigte EBIT belief sich auf CHF 19.1 Mio. (H1 2025: CHF 21.4 Mio.), entsprechend einer bereinigten EBIT-Marge von 5.7% (7.6%). Der Free Cash Flow vor M&A belief sich auf CHF -11.5 Mio. Der Free Cash Flow wurde vorübergehend durch ein höheres Nettoumlaufvermögen belastet. Dies ist auf den starken Umsatz im zweiten Quartal zurückzuführen, der zu höheren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum Ende des ersten Halbjahres führte, sowie auf höhere Lagerbestände zur Unterstützung des schrittweisen Umsatzanstiegs im zweiten Halbjahr und zur Abfederung vorübergehender Verzögerungen in der Lieferkette. Priorität des Managements im zweiten Halbjahr ist es, den Aufbau des Nettoumlaufvermögens mit dem erwarteten Umsatzanstieg wieder in Cash umzuwandeln. Cicor hält an ihrem langfristigen Ziel fest, eine Free-Cash-Flow-zu-EBITDA-Conversion von rund 50% zu erreichen. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf CHF 12.2 Mio. (H1 2025: CHF 12.9 Mio.). Negative Wechselkurseffekte belasteten den Nettogewinnn sowie das Ergebnis je Aktie weiterhin, fielen jedoch weniger stark aus als im Vorjahreszeitraum. Umsatz nach Endmarkt und Region Der Umsatz blieb über die Endmärkte hinweg breit diversifiziert. Der Industriebereich trug 40% zum Umsatz bei, Luft- und Raumfahrt & Verteidigung 28%, Medizintechnik 18% und die übrigen Endmärkte 14%. Regional entfielen 86% des Gruppenumsatzes auf EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), einschliesslich Grossbritannien mit 23%, der Schweiz mit 16%, Frankreich mit 15%, Deutschland mit 14% sowie dem übrigen EMEA-Raum mit 17%. APAC (Asien-Pazifik) trug 10% und Nord- und Südamerika 5% zum Gruppenumsatz bei. EMS-Division: Integration als Treiber der künftigen Profitabilität Die Division Electronic Manufacturing Services (EMS) erzielte weitere Fortschritte auf dem Weg zu ihrem Ziel, in ihren Zielmärkten Luft- und Raumfahrt & Verteidigung, Medizintechnik und Industrie zur führenden paneuropäischen Anbieterin zu werden. Getrieben durch die im Jahr 2025 abgeschlossenen Akquisitionen stieg der Umsatz der Division um 20% auf CHF 315.8 Mio., verglichen mit CHF 263.1 Mio. in der Vorjahresperiode. Die EMS-Division trug 95% zum gesamten Gruppenumsatz bei. Der bereinigte EBITDA belief sich auf CHF 26.9 Mio., entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 8.5%. Die Profitabilität wurde durch integrationsbedingte Kosten im Zusammenhang mit den akquirierten Unternehmen belastet. AS-Division: Rückkehr zum Wachstum trotz operativer Herausforderungen Die Advanced Substrate (AS) Division, die 5% zum gesamten Gruppenumsatz beitrug, erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von CHF 20.1 Mio., was einer Steigerung von 4% gegenüber CHF 19.3 Mio. in der Vorjahresperiode entspricht. Während das Leiterplattengeschäft von einem schwachen Marktumfeld beeinträchtigt wurde, profitierte das Hybridsubstratgeschäft von einer steigenden Marktnachfrage. Die Profitabilität im ersten Halbjahr wurde durch eine Verlagerung der Kundennachfrage nach Leiterplatten in Asien in die zweite Jahreshälfte sowie durch Fertigungsprobleme in Wangs (Schweiz) im Zusammenhang mit dem Kapazitätsausbau belastet. Infolgedessen verringerte sich die bereinigte EBITDA-Marge der AS-Division im ersten Halbjahr 2026 auf 7.7%. Die operativen Herausforderungen in Wangs sind inzwischen behoben, sodass für das zweite Halbjahr eine Erholung der operativen Margen erwartet wird. Ausblick: Skaleneffekte in Profitabilität umwandeln und organisches Wachstum sowie M&A vorantreiben Im ersten Halbjahr lag der Schwerpunkt auf der Integration der im Jahr 2025 akquirierten Unternehmen, wobei der Grossteil der Massnahmen bereits im ersten Halbjahr abgeschlossen wurde. Im zweiten Halbjahr werden im Einklang mit der etablierten Strategie von Cicor weitere Akquisitionen angestrebt. Die Rückkehr zu einem positiven organischen Wachstum im zweiten Quartal in Kombination mit dem Rekord-Auftragsbestand stützt die Erwartungen für ein stärkeres zweites Halbjahr. Cicor erwartet gegenüber dem ersten Halbjahr ein sequenzielles Umsatzwachstum von 10% bis 25% im zweiten Halbjahr. Dieses Wachstum ist teilweise auf Akquisitionseffekte zurückzuführen und basiert auf der Annahme, dass sich die Einschränkungen in der Lieferkette nicht verschärfen. Die erwartete robuste bereinigte EBITDA-Marge im zweistelligen Prozentbereich im zweiten Halbjahr wird das Ergebnis der abgeschlossenen Integrations- und Effizienzmassnahmen sowie der höheren Fixkostendegression infolge des Umsatzwachstums sein. Cicor bestätigt daher die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatz zwischen CHF 700 Mio. und CHF 750 Mio. sowie einem bereinigten EBITDA von CHF 70 Mio. bis CHF 80 Mio. Geopolitische Entwicklungen, Wechselkursbewegungen sowie die begrenzte Visibilität hinsichtlich möglicher Komponentenengpässe stellen die wesentlichen Risiken für das Erreichen der Prognose für 2026 dar. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Cicor Gruppe bleiben der Umsetzung der Wachstumsstrategie der Gruppe verpflichtet. Cicor verfolgt das Ziel, der führende europäische Entwicklungs- und Fertigungspartner für hochzuverlässige Elektronik in den Bereichen Medizintechnik, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung zu werden. 1Cicor weist in der Finanzberichterstattung bereinigte Leistungskennzahlen aus. Die Bereinigungen beziehen sich hauptsächlich auf wesentliche Einmaleffekte sowie akquisitionsbedingte Bilanzierungseffekte. Das Management verwendet diese Kennzahlen zur Beurteilung der operativen Geschäftsentwicklung sowie zur Verbesserung der Vergleichbarkeit zwischen den Berichtsperioden und mit anderen Unternehmen. Die wichtigsten Kennzahlen werden sowohl auf berichteter als auch auf bereinigter Basis ausgewiesen. Der vollständige Halbjahresbericht 2026 der Cicor Gruppe ist online verfügbar: https://report.cicor.com Webcast für Analysten, Investoren und Journalisten

Mittwoch, 22. Juli 2026, 10 Uhr CET

> Link zum Webcast > Anmeldung zur Telefonkonferenz für das Q&A Kontakt

Cicor Management AG

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E-Mail: investor@cicor.com Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 13 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com .

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