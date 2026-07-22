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Die Ethereum Prognose steht nach drei aufeinanderfolgenden Verlustquartalen vor einer historischen Weichenstellung. ETH notiert am 21. Juli 2026 bei rund 1.900 Dollar und liegt damit mehr als 62 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025. Die Foundation hat das Glamsterdam-Upgrade auf das dritte Quartal verschoben, während Citi das 12-Monats-Kursziel auf 2.240 Dollar gesenkt hat. Das Upgrade soll die Leistung verbessern, doch die Ethereum Prognose wartet seit Monaten auf Ergebnisse. Wo liegt der bessere Einstieg, wenn ein einzelnes Ereignis die Vervielfachung liefern kann, für die große Coins Quartale brauchen?

Ethereum Prognose nach Glamsterdam-Verzögerung und dem Ende der ETF-Abflussserie

ETH schloss das vierte Quartal 2025 mit minus 28 Prozent, das erste Quartal 2026 mit minus 29 Prozent und das zweite Quartal 2026 mit minus 25 Prozent. Diese drei aufeinanderfolgenden Verlustquartale sind laut wallstreet-online eine absolute Premiere in der Geschichte von Ethereum. Der Kurs fiel vom Januarniveau bei 3.400 Dollar auf ein Tief von 1.512 Dollar im Juni, bevor eine Erholung einsetzte. Die Ethereum Foundation verschob das Glamsterdam-Upgrade offiziell auf das dritte Quartal 2026, nachdem der Juni-Termin nicht gehalten werden konnte.

Citi senkte die Ethereum Prognose am 1. Juli von 3.175 auf 2.240 Dollar und reduzierte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null. Spot-ETH-ETFs verloren allein im Juni 529 Millionen Dollar. In der Woche bis zum 11. Juli drehten die Zuflüsse jedoch erstmals ins Positive und brachten laut Changelly 84,42 Millionen Dollar frisches Kapital in die Fonds. Damit endete die längste Negativserie seit dem Start der ETF-Produkte. Am 1. Juli startete die Organisation Ethereum Institutional mit Unterstützung von Mitgründer Joe Lubin und über 500 bestehenden Bankbeziehungen.

Vitalik Buterin veröffentlichte am 4. Juli den Lean-Ethereum-Masterplan, der einen drei bis vier Jahre dauernden Umbau des Netzwerks vorsieht. Die Ethereum Prognose von Standard Chartered sieht ein Kursziel von 4.000 Dollar, während Changelly einen Juli-Durchschnitt von 1.874 Dollar prognostiziert. Die Marktkapitalisierung liegt bei 233 Milliarden Dollar, und selbst eine Rückkehr zum Allzeithoch würde einen Anstieg von 158 Prozent erfordern. Ein Wal kaufte Mitte Juli 89.396 ETH für 165 Millionen Dollar und signalisierte damit institutionelle Überzeugung trotz der Kursverluste. Die Ethereum Prognose verlangt von Anlegern Geduld über Quartale hinweg, doch andere Einstiege arbeiten mit einem völlig anderen Zeithorizont und einem einzelnen Katalysator.

Pepeto prüft Verträge per Risk Scorer und liefert Werkzeuge vor der erwarteten Listung

Die drei Verlustquartale beweisen, dass selbst die stärksten Netzwerke monatelang bluten können, während große Wallets still darunter akkumulieren. Pepeto ist die Börse, die darauf ausgelegt ist, die Gewinne zu erfassen, die nach dem Ende der Angst entstehen, statt auf die Erholung eines Charts zu warten, der verlorenes Terrain aufholen muss. Während ETH-Halter in dieser Phase 62 Prozent an Wert verloren haben, bietet der feste Presale-Preis einen klaren Weg durch ein einzelnes Listing-Ereignis.

Der Risk Scorer prüft Verträge, bevor der Käufer Kapital einsetzt, und liefert ein klares Ergebnis, das blinde Einstiege in einem Markt verhindert, in dem Vertrauen die knappste Ressource geworden ist. Halter nutzen die Cross-Chain-Brücke, um Kapital ohne Kosten zwischen Netzwerken zu bewegen, sodass jeder Einstieg vom ersten Tag an geschützt bleibt. Zusammen sorgen diese Werkzeuge dafür, dass der Käufer jede Position innerhalb der Pepeto-Plattform absichern kann, bevor er Kapital bindet.

Die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hat sämtliche Verträge des Projekts einer vollständigen Prüfung unterzogen und die Codebasis verifiziert, bevor der Presale für Einzahlungen geöffnet wurde. Ein ehemaliger Binance-Experte steuert die operativen Abläufe, und der Schöpfer des originalen Pepe-Coins leitet das Projekt mit dem Wissen, das einen Meme-Token zur Marktkapitalisierung von 11 Milliarden gebracht hat.

Die Ethereum Prognose zeigt, dass eine Erholung auf 4.000 Dollar Quartale an Kaufdruck erfordern dürfte, doch der Presale bewegt sich in einem völlig anderen Tempo. Unabhängige Beobachter taxieren das Potenzial nach der erwarteten Binance-Listung auf das 100- bis 300-Fache des aktuellen Einstiegs. Kapital in Höhe von mehr als 10 Millionen Dollar ist in den Presale geflossen und bestätigt, dass große Wallets handeln, während die Ethereum Prognose den Großteil der Anleger zurückhaltend macht. Jeder Tag rückt den Listing-Termin näher, und mit ihm verschwindet der aktuelle Einstiegspreis dauerhaft.

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Fazit

Die Ethereum Prognose nach drei roten Quartalen zeigt einen Markt, der Quartale für eine nachhaltige Erholung braucht. Wer ETH bei 100 Dollar im Jahr 2020 verpasst hat, kennt das Gefühl, als der Kurs danach auf 4.800 Dollar stieg. Pepeto bietet mit einer von SolidProof geprüften Börse und einer erwarteten Binance-Listung die klarste zweite Chance dieses Zyklus. Der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website sichert diese Position jetzt, und dieses Fenster zu verpassen könnte bedeuten, von der Seitenlinie zuzusehen, wie die Listung jede früh gefüllte Position neu bepreist.

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Häufig gestellte Fragen

Wie wirken sich die drei Verlustquartale auf die Ethereum Prognose aus?

ETH hat erstmals in seiner Geschichte drei Quartale hintereinander im Minus geschlossen, und die Ethereum Prognose hängt jetzt am Glamsterdam-Upgrade im dritten Quartal und an der Rückkehr der ETF-Zuflüsse.

Warum sammelt Pepeto während der ETH-Korrektur Presale-Kapital?

Pepeto bietet einen Risk Scorer und eine Cross-Chain-Brücke innerhalb einer von SolidProof geprüften Plattform. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar erreicht, weil Anleger den Einstieg vor der erwarteten Binance-Listung sichern. Alle Details stehen auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).