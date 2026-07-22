DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STARTUP-STRATEGIE - Die Bundesregierung will mit ihrer Startup-Strategie den Zugang junger Unternehmen zu Kapital verbessern. "Deutschland mangelt es aber nicht an Kapital - es mangelt an seiner wirksamen Allokation", sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) im Interview mit Gründerszene und Welt. Nur rund 0,15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts würden hierzulande in Wagniskapital fließen, "verglichen mit rund 0,8 Prozent in den USA. Deshalb müssen wir mehr privates Kapital mobilisieren". Über das Altersvorsorge-Reformgesetz sei Wagniskapital erstmals als mögliche Anlageform in der privaten Altersvorsorge verankert worden. In der Strategie, die diese Woche vom Kabinett verabschiedet werden soll, wird unter der Überschrift "Venture Capital in der Altersvorsorge" auch der geplante kapitalgedeckte Anteil der gesetzlichen Rente genannt. Der Entwurf der Startup-Strategie liegt Gründerszene und Welt nach eigenen Angaben vor. (Welt)

TSCHECHIEN - Der Gouverneur der tschechischen Zentralbank hat vor einem vorzeitigen Beitritt zur Eurozone gewarnt. In einem Interview mit der FT sagte Ales Michl, die jüngsten Forderungen von Premierminister Andrej Babis nach einer Zinssenkung stünden im Widerspruch zu den Bemühungen der Zentralbank, die Inflation zu zähmen, während er auch das Bestreben von Präsident Petr Pavel, den Euro einzuführen, kritisierte. Babis, ein milliardenschwerer Geschäftsmann, der häufig seine Bewunderung für US-Präsident Donald Trump zum Ausdruck gebracht hat, sei zu einem "Sammelbecken-Premierminister geworden, der einer Idee im Trump-Stil folgt: Je billiger das Geld, desto besser", sagte Michl. Dem Druck von Babis nachzugeben, würde die Preisstabilität in der Tschechischen Republik gefährden. (Financial Times)

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July 22, 2026 00:57 ET (04:57 GMT)

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