Erstmals seit Beginn der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg ist die Flugabwehr in der Hauptstadt Teheran wieder aktiv geworden. In der Nacht waren mehrere dumpfe Explosionen zu hören, wie ein dpa-Reporter berichtete. Zeitgleich meldete das US-Militär eine neue Angriffswelle gegen militärische Ziele im Iran.Auch iranische Staatsmedien berichteten von Flugabwehrfeuer in mehreren Stadtteilen der rund 15 Millionen Einwohner zählenden Hauptstadt. Wenig später kehrte wieder Ruhe ein, während das US-Militär ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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