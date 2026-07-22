Gold und Silber haben am Dienstag nach einer langen Durststrecke wieder deutlich zulegen können. Einige Marktteilnehmer nutzten nun das wieder niedrigere Niveau zum Einstieg, nachdem die Edelmetalle zu Jahresbeginn noch neue Höchststände erklommen hatten. Die Inflationsangst hat trotz hoher Ölpreise zuletzt etwas nachgelassen, was Gold und Silber in die Hände spielt.Nach Einschätzung von ING-Stratege Ewa Manthey ist die aktuelle Aufwärtsbewegung allerdings vor allem als technische Gegenreaktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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