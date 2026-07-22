Micron rückt wieder ins Zentrum der KI-Rallye. Nach der jüngsten Konsolidierung setzen Analysten erneut auf den Speicherchip-Spezialisten. Bank of America hält an der Kaufempfehlung fest und sieht für die Aktie ein Kursziel von 1.550 Dollar.• Bank of America bleibt bei Micron klar bullish.• Das Kursziel von 1.550 Dollar signalisiert deutliches Potenzial.• HBM-Speicher bleibt ein zentraler Engpass im KI-Infrastrukturboom.Der Grund ist einfach: Künstliche Intelligenz braucht nicht nur Rechenleistung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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