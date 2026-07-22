Bad Friedrichshall (ots) -- Das "Home of Digits" bündelt Einheiten für eine noch bessere Zusammenarbeit unter einem Dach.- Zukunftsweisendes Technologie-Ökosystem für digitale Souveränität in Europa auf Basis eines voll integrierten souveränen Technologie-Stacks.- Nachhaltige Großinvestition in den Wirtschaftsstandort Deutschland für bis zu 5.500 Mitarbeiter mit hoch moderner Infrastruktur.Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, hat heute im Beisein politischer Gäste den neuen Schwarz Digits Campus in Bad Friedrichshall offiziell eröffnet. Auf dem neuen Gelände werden erstmals verschiedene Einheiten der Sparte an einem zentralen Ort zusammengeführt. Der Campus bietet Platz für bis zu 5.500 Mitarbeiter, die sich auf fünf terrassenartig gestaffelte Gebäude verteilen, und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 15,5 Hektar. Die räumliche Nähe stärkt die Zusammenarbeit über alle digitalen Services hinweg und schafft ein prosperierendes Umfeld für die Entwicklung digitaler Technologien aus und für Europa.Bündelung digitaler Kompetenzen im souveränen Technologie-Stack"Die Eröffnung des Schwarz Digits Campus ist ein starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Kombination aus zukunftsorientierten Investitionen in Schlüsseltechnologien und der gleichzeitigen Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze stärkt die technologische Resilienz unseres Landes. Dies ist auch ganz im Sinne der Hightech Agenda Deutschland. Herzlichen Glückwunsch zu diesem wirtschaftspolitischen Ausrufezeichen", sagte Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt."Baden-Württemberg ist die Heimat der Weltmarktführer - mit diesem High-Tech-Campus wird das Land zum digitalen Herzschlag Europas. Schwarz Digits setzt hier ein starkes Zeichen für die Innovationskraft und die zukunftssichere Wertschöpfung am Technologiestandort Baden-Württemberg. Das Projekt beweist eindrucksvoll, dass wir im Südwesten die digitale Infrastruktur für ein freies und souveränes Europa maßgeblich mitgestalten", sagte Dr. Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus von Baden-Württemberg."Mit unserem souveränen Technologie-Stack bieten wir eine verlässliche Antwort auf die drängenden Fragen globaler digitaler Abhängigkeiten. Am neuen Campus wird technologische Unabhängigkeit zur gelebten Realität: Hier entwickeln wir die IT-Architekturen von morgen, die Unternehmen und öffentlichen Institutionen die uneingeschränkte Datenhoheit zurückgeben. Dieser Standort steht für kompromisslose technologische Exzellenz nach höchsten europäischen Datenschutzstandards. Es ist der Startschuss für eine neue Ära der Innovationsgeschwindigkeit, mit der wir digitale Souveränität aus dem europäischen Rechtsraum heraus nicht mehr nur verwalten, sondern aktiv mitbestimmen, sagte Christian Müller, CEO von Schwarz Digits.Mit der Bündelung der technologischen Expertise unter einem Dach setzt Schwarz Digits neue Maßstäbe für produktübergreifende Zusammenarbeit und technologische Unabhängigkeit. Digitale Produkte und Services in den Kernbereichen Cloud, Cyber Security, Data und AI, Communication und Workspace werden am Standort als Teil eines integrierten, souveränen Technologie-Stacks platziert. Diese Lösungen, die sich im weltweiten Echtzeitbetrieb der Handelssparten, Lidl und Kaufland, sowie bei der Schwarz Produktion und PreZero bewährt haben, ermöglichen Kunden die volle Datenhoheit und -kontrolle im europäischen Rechts- und Werteraum. Der Neubau bündelt das Wissen der Sparte, optimiert interne Strukturen und reduziert operative Komplexität.Attraktive Arbeitsbedingungen und regionale InfrastrukturNeben seiner strategischen Bedeutung als Technologie-Standort trägt der Campus als Ausweis der attraktiven Arbeitgebermarke von Schwarz Digits zur Fachkräftesicherung in der Region Heilbronn-Franken maßgeblich bei. Das architektonische Konzept lichtdurchfluteter Arbeitswelten setzt auf das Prinzip des 'Activity-based Working' mit über 500 spezialisierten Besprechungs- und Kreativräumen. Zur Infrastruktur gehören die betriebseigene Kindertagesstätte mit rund 280 Betreuungsplätzen sowie ein mit modernsten technischen Standards ausgestalteter Mediensaal für bis zu 500 Personen.Ressourcenschonung und ökologisches BewusstseinDas ökologische Gesamtkonzept des Campus minimiert den Eingriff in die Natur: Unter anderem verfügt der Campus über ein hochwertiges Bepflanzungskonzept - die "grüne Mitte". Fast die Hälfte des Geländes ist als Grünfläche ausgewiesen. Dort wurden über 3.000 Bäume und Sträucher gepflanzt. Die Energieversorgung erfolgt ressourcenschonend unter anderem über Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke. Ein eigenes Verkehrskonzept für den Campus wurde im Rahmen des "Mobilitätspakts Heilbronn-Neckarsulm" gemeinschaftlich mit der Deutschen Bahn, dem Land und der Stadt Bad Friedrichshall entwickelt und beinhaltet umweltfreundliche ÖPNV-Verbindungen sowie nutzerfreundliche Anschlüsse für den Geh- und Radverkehr. In Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Bad Friedrichshall wurden ferner Ausgleichsflächen geschaffen.Weitere InformationenWeitere Informationen finden Sie unter Schwarz Digits Campus Bad Friedrichshall (https://projektcampus.schwarz/) und auf unserer Website Schwarz Digits (https://schwarz-digits.de/).Pressekontakt:Schwarz DigitsTelefon +49 7132 30-490490presse@digits.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Digits, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176941/6319019