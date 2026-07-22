© Foto: Dall-EOracle ist an der Börse tief gefallen, doch das könnte sich jetzt ändern. Die Analysten von Mizuho halten eine mehr als Verdopplung des Kurses für möglich.Die US-Bank Mizuho hat ihre "Outperform"-Einstufung für den Software- und Cloudkonzern Oracle bestätigt und hält an ihrem Kursziel von 320 US-Dollar fest. Ausgehend vom Schlusskurs am Dienstag von 127,05 US-Dollar entspricht dies einem theoretischen Aufwärtspotenzial von 152 Prozent. Die Aktie schloss am Dienstag 4,67 Prozent höher, seit Jahresbeginn steht dennoch ein Minus von 34 Prozent zu Buche. Mizuho sieht massive Fehlbewertung bei Oracle Mizuho-Analyst Siti Panigrahi sieht in der aktuellen Bewertung eine erhebliche Diskrepanz …
Enthaltene Werte: US68389X1054Den vollständigen Artikel lesen
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