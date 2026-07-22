Canamera erweitert Ontario-Portfolio für kritische Rohstoffe mit Option auf das Rare-Earth-Ridge-Projekt

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Mit der Transaktion würde das Unternehmen ein viertes Projekt für Seltene Erden und Niob in Ontario hinzufügen und seine Präsenz im Bereich strategisch wichtiger Rohstoffe weiter ausbauen.

Canamera Energy Metals Corp. (ISIN: CA13711A1003) hat sich das Recht gesichert, das Rare-Earth-Ridge-Projekt im Nordwesten Ontarios zu erwerben. Damit erweitert das Unternehmen seine Position im wachsenden Markt für kritische Rohstoffe in der Provinz und ergänzt sein Explorationsportfolio um ein weiteres aussichtsreiches Projekt für Seltene Erden und Niob.

Das in Edmonton ansässige Unternehmen teilte mit, eine Optionsvereinbarung mit dem privaten Unternehmen Nemo Resources Inc. abgeschlossen zu haben. Diese könnte Canamera letztlich den vollständigen Besitz des Projekts ermöglichen. Das Projektgebiet erstreckt sich über mehr als 7.300 Hektar in den James Bay Lowlands, rund 172 Kilometer nördlich von Hearst. Auf dem Areal befinden sich zwei große Karbonatit-Intrusionen - eine seltene geologische Formation, die zahlreiche der weltweit größten Lagerstätten für Seltene Erden und Niob beherbergt.

Mit der Vereinbarung würde Rare Earth Ridge das vierte potenzielle Projekt für Seltene Erden und Niob von Canamera in Ontario werden und die Strategie des Unternehmens unterstreichen, ein diversifiziertes Portfolio an Rohstoffen für die Energiewende in Nord- und Südamerika aufzubauen.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung kann Canamera innerhalb von vier Jahren eine Beteiligung von 100% an Rare Earth Ridge erwerben. Dazu sind mehrere Aktienemissionen vorgesehen. Nach Erhalt aller regulatorischen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Canadian Securities Exchange, wird das Unternehmen zunächst Aktien im Wert von 60.000 kanadischen Dollar ausgeben. Weitere Zahlungen in gleicher Höhe sind am zweiten und dritten Jahrestag der ersten Emission vorgesehen. Im vierten Jahr folgt eine letzte Tranche im Wert von 100.000 kanadischen Dollar.

Die Anzahl der jeweils auszugebenden Aktien wird auf Basis des volumengewichteten Durchschnittskurses der vergangenen zehn Handelstage vor der jeweiligen Emission berechnet. Nach Erfüllung aller Verpflichtungen bleibt das Projekt mit einer Net Smelter Return Royalty (NSR) von 2% belastet, die vom Verkäufer einbehalten wird.

Canamera hat zudem das Recht ausgehandelt, die Hälfte dieser Lizenzgebühr gegen eine einmalige Zahlung von zwei Millionen kanadischen Dollar zurückzukaufen und die NSR damit auf 1% zu reduzieren. Das Unternehmen wird als Betreiber des Projekts fungieren, ist jedoch nicht verpflichtet, einen Mindestbetrag in die Exploration zu investieren oder die Option auszuüben, falls sich das Projekt als wirtschaftlich nicht tragfähig erweist.

Vorstandschef Brad Brodeur bezeichnete Rare Earth Ridge als Gelegenheit, Zugang zu zwei bedeutenden Karbonatit-Systemen zu erhalten. Solche geologischen Formationen seien weltweit vergleichsweise selten und hätten in der Vergangenheit einige der wichtigsten Vorkommen von Seltenen Erden und Niob hervorgebracht.

Das Projekt liegt in der Nähe des Zusammenflusses der Flüsse Albany und Kenogami und umfasst zwei kreisförmige Intrusionskomplexe mit einem Durchmesser von jeweils rund sechs Kilometern. Kartierungen des Ontario Geological Survey haben beide Strukturen als Karbonatite identifiziert - magmatische Gesteine aus dem Erdmantel, die besonders reich an Mineralen der Seltenen Erden sind.

Karbonatite nehmen in der globalen Bergbauindustrie eine Sonderstellung ein, da sie einige der höchsten natürlich vorkommenden Konzentrationen an Seltenen Erden enthalten. Gleichzeitig stellen sie die wichtigste Quelle für Niob dar - ein Metall, das zur Härtung von Stahl eingesetzt wird und zunehmend als strategisch bedeutend für Infrastruktur, Luft- und Raumfahrt sowie neue Technologien gilt.

Weltweit weist jedoch nur ein kleiner Teil der bekannten Karbonatit-Systeme wirtschaftlich relevante Konzentrationen an Seltenen Erden oder Niob auf. Nach Angaben des Unternehmens wurden bislang mehr als 500 Karbonatit-Vorkommen identifiziert, doch nur etwa 60 verfügen über nachgewiesene Ressourcen dieser Rohstoffe.

Die Seltenheit solcher Lagerstätten hat das Interesse von Investoren an Regionen wie Kanada verstärkt. Dort bemühen sich Regierungen zunehmend darum, eigene Lieferketten für kritische Rohstoffe aufzubauen - vor dem Hintergrund wachsender geopolitischer Spannungen und der Sorge über die starke Konzentration der Produktion in wenigen Ländern.

China dominiert derzeit die Verarbeitung und Produktion von Seltenen Erden, während nur eine Handvoll Karbonatit-Minen in Brasilien, Kanada und China den Großteil des weltweiten Niob-Angebots kontrolliert. Zu den bekanntesten Lagerstätten für Seltene Erden - darunter Mountain Pass in den USA, Mount Weld in Australien und Bayan Obo in China - gehören ebenfalls Karbonatit-Systeme.

Vor diesem Hintergrund verdeutlicht Canameras jüngster Schritt den breiteren Trend unter Explorationsunternehmen, sich frühzeitig Zugang zu Projekten zu sichern, die von der steigenden Nachfrage aus den Bereichen Elektromobilität, erneuerbare Energien und Hightech-Industrien profitieren könnten.

In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen sein Portfolio im Bereich kritischer Rohstoffe kontinuierlich ausgebaut und neben mehreren Projekten für Seltene Erden in Ontario auch Uranprojekte in Wyoming sowie Explorationsgebiete in Brasilien und British Columbia erworben. Das Management konzentriert sich dabei insbesondere auf wenig erkundete Regionen mit vielversprechender Geologie und Potenzial für großflächige Entdeckungen.

Da die vollständige Übernahme des Projekts an die schrittweisen Aktienzahlungen geknüpft ist, dürften sich die nächsten Arbeiten auf detaillierte technische Untersuchungen konzentrieren. Ziel ist es, das mineralische Potenzial der beiden Karbonatit-Komplexe zu bewerten und festzustellen, ob Rare Earth Ridge zu einem bedeutenden Baustein der wachsenden kanadischen Lieferkette für kritische Rohstoffe werden kann.

Quellen:

https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/canamera-options-rare-earth-ridge-100000057.html

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Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003

https://canamerametals.com/

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Enthaltene Werte: CA13711A1003