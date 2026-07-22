Die Sandisk-Aktie hat gestern mit einem Kurssprung von +14,27% für Aufmerksamkeit gesorgt. Nach dem kräftigen Aufwärtsimpuls richtet sich der Blick der Anleger nun auf die Charttechnik. Gelingt es der Aktie, den jüngsten Anstieg zu bestätigen und wichtige Widerstände zu überwinden, könnte die Rallye weiter an Dynamik gewinnen. Entscheidend wird jetzt sein, ob weitere Kaufsignale entstehen und die Käufer den Ausbruch nachhaltig untermauern können. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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