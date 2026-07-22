Der Relative-Stärke-Index signalisiert bei mehreren Technologie-Aktien massiven Verkaufsdruck. Synopsys, IonQ und Oracle führen die Liste an. Können die Quartalszahlen die Wende bringen? Der Relative-Stärke-Index misst die Dynamik einer Aktie. Er zeigt auf einer Skala von null bis 100, wie stark die jüngsten Kursbewegungen ausgefallen sind. Werte über 70 gelten traditionell als Hinweis auf eine möglicherweise überkaufte Aktie. Ein Wert unter 30 deutet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de