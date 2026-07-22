Krypto News heute: Cardano aktiviert Van Rossem Hard Fork und Wale kaufen weiter

Anzeige / Werbung

Die wichtigsten Krypto News dieser Woche kommen aus dem Cardano-Netzwerk. Am 18. Juli 2026 aktivierte Cardano das Van Rossem Hard Fork und wechselte auf Protocol Version 11. ADA notiert trotzdem bei nur 0,165 Dollar und liegt damit rund 95 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,10 Dollar. Gleichzeitig zeigen On-Chain-Daten von Santiment, dass Wallets mit 100.000 bis 100 Millionen ADA ihre Bestände auf den höchsten Stand seit Februar 2023 ausgebaut haben. Der Fear and Greed Index steht bei 28 und signalisiert Angst. Steckt hinter der Kluft zwischen technischem Fortschritt und schwachem Kurs eine Gelegenheit, die nur wenige in den Krypto News bisher erkennen?

Krypto News: Cardanos erstes vollständig dezentral abgestimmtes Upgrade geht live

Cardano hat das Van Rossem Hard Fork am 18. Juli 2026 um 21.44 Uhr UTC aktiviert und das Mainnet auf Protocol Version 11 umgestellt, wie CoinPaprika berichtet. Die Aktualisierung verlief ohne Ausfallzeiten und markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des Netzwerks. Zum ersten Mal wurde ein Hard Fork bei Cardano vollständig durch On-Chain-Governance beschlossen, ohne zentrale Koordination durch Input Output. Delegated Representatives stimmten mit 77,63 Prozent zu, Stake Pool Operators gaben 52,7 Prozent Zustimmung, und das Constitutional Committee votierte mit sechs Stimmen ohne Gegenstimme.

Das Upgrade senkt die Kosten für Plutus Smart Contracts und fügt kryptografische Werkzeuge wie BLS12-381 Multi-Scalar-Multiplikation und native Array-Typen hinzu. Entwickler erhalten damit günstigere und flexiblere Möglichkeiten, Anwendungen auf Cardano zu bauen. In den Krypto News fällt auf, dass der ADA-Kurs trotz dieses Meilensteins um 1,8 Prozent in 24 Stunden gefallen ist. Analysten sehen den Widerstand bei 0,175 Dollar, während die Unterstützung bei 0,14 Dollar liegt. Das Allzeithoch von 3,10 Dollar bleibt in weiter Ferne, und eine Rückkehr dorthin würde einen massiven Kapitalzufluss erfordern.

Wale halten laut Invezz mittlerweile 25,6 Milliarden ADA, den höchsten Stand seit Februar 2023. Gleichzeitig haben Wallets mit weniger als 100 ADA ihre Bestände in vier Monaten um 0,7 Prozent reduziert. Diese Krypto News zeigen eine klare Divergenz zwischen institutionellem Vertrauen und dem Verhalten von Kleinanlegern. Das Leios-Upgrade mit über 1.000 Transaktionen pro Sekunde ist noch für 2026 geplant und könnte den nächsten technischen Katalysator liefern. Für den Kurs bedeutet das Warten, und wer jenseits dieser Marktgrenzen nach Rendite sucht, richtet den Blick auf Projekte im Frühstadium.

Während ADA auf Katalysatoren wartet, entsteht mit Pepeto eine Alternative im Presale

Die Krypto News rund um Cardanos Upgrade verdeutlichen ein Muster, das sich durch den gesamten Large-Cap-Markt zieht. Technische Fortschritte bewegen den Kurs kaum, solange das Makroumfeld von Angst geprägt bleibt. Kapital sucht deshalb Einstiege, bei denen nicht die Regulierung den Zeitpunkt bestimmt, sondern ein konkretes Listing-Ereignis die Rendite erzeugt. Genau in dieses Fenster fällt Pepeto.

Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto sendet Tokens zwischen verschiedenen Netzwerken ohne Gebühren, sodass Halter bei schnellen Marktbewegungen keinen Wert durch Transferkosten verlieren. PepetoSwap verarbeitet Trades ebenfalls ohne Kosten und hält damit jeden investierten Dollar in der Position, statt ihn durch Handelsgebühren abfließen zu lassen. Ein ehemaliger Binance-Experte hat sich dem Team angeschlossen und stellt sicher, dass die Börsentools den Anforderungen der größten Handelsplattformen entsprechen.

Bevor der Presale startete, hat SolidProof den gesamten Code einer vollständigen Prüfung unterzogen und die Integrität aller Smart Contracts verifiziert, damit Käufer ihr Kapital mit geprüfter Sicherheit einsetzen können. Dieses Risiko, das in vergangenen Zyklen ganze Wallets zerstört hat, wird hier vor dem Einstieg behandelt. Der Presale hat bisher mehr als 10 Millionen Dollar angezogen, und die 420 Billionen Token im Gesamtangebot geben dem Projekt dieselbe Ausgangsmathematik, die der originale Pepe Coin hatte, bevor er eine Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe erreichte. Pepeto hat bereits eine funktionierende Börse, und der Presale-Preis von 0,000000188 Dollar wird nach dem Listing nicht mehr existieren.

Das eingesammelte Kapital bestätigt in den Krypto News, dass erfahrene Wallets das Ergebnis bereits kalkuliert haben, während die breite Masse noch auf Large-Cap-Signale wartet. Diesmal ist der Weg zum Einstieg sichtbar, bevor die Menge eintrifft, und genau diese Asymmetrie trennt frühe Positionen von denen, die erst nach dem Listing reagieren.

[YOUTUBE_EMBED_URL]

Fazit

ADA wartet auf das Leios-Upgrade und einen Stimmungswandel im Markt, doch die Krypto News zeigen, dass technische Meilensteine allein den Kurs nicht bewegen. Pepeto bietet dagegen Renditemöglichkeiten, die ein Large Cap mit der aktuellen Marktkapitalisierung von Cardano nicht liefern kann. Der originale Pepe Coin erreichte Milliardenwerte ohne Produkte, und Pepeto startet mit einer fertigen Börse, geprüftem Code und einem Team mit Binance-Erfahrung. Wer den letzten Zyklus verpasst hat, könnte in diesem Presale die klarste zweite Chance in den aktuellen Krypto News finden. Der Einstieg ist noch offen, aber das Fenster wird mit jedem Dollar kleiner, der in den Presale fließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist das Van Rossem Hard Fork bei Cardano?

Das Van Rossem Hard Fork ist ein Upgrade, das Cardano am 18. Juli 2026 auf Protocol Version 11 umgestellt hat. Es senkt die Kosten für Smart Contracts, fügt neue kryptografische Werkzeuge hinzu und wurde erstmals vollständig durch On-Chain-Governance ohne zentrale Steuerung beschlossen.

Warum interessieren sich Anleger für Pepeto während der Krypto-Korrektur?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit einer funktionierenden Börse, einer Cross-Chain-Bridge und einem SolidProof-Audit. Mit mehr als 10 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital und einem bevorstehenden Listing bietet das Projekt Renditepotenzial, das Large Caps wie ADA in der aktuellen Marktlage nicht erreichen können. Alle Informationen finden Anleger auf pepetocoin.com.