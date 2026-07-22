Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hat am Dienstag deutlich zulegen können. Das Papier profitierte von einem Bericht von Nikkei Asia, der unter Berufung auf informierte Kreise dargelegt hatte, dass die Auftragsfertigung die Preise für ihre Chipfertigungsdienste im nächsten Jahr um bis zu zehn Prozent anheben wird.TSMC bereitet demnach für 2027 spürbare Preisanhebungen vor. Betroffen sind sowohl modernste Fertigungsverfahren als auch ältere Chiptechnologien. Als Gründe nennt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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