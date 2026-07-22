Die Lage im Nahen Osten hat sich in den vergangenen Stunden wieder verschlechtert. Nach der Straße von Hormus könnten nun auch andere Seewege in der Region zu einer Gefahr für Schiffe und ihre Besatzung werden. Zwei Öltanker aus Saudi-Arabien mussten auf ihrer Route durch das Rote Meer bereits umkehren. In der Folge steigen die Ölpreise weiter.

Noch kann sich der DAX in dieser Gemengelage über der Marke von 25 000 Punkten halten, ein nachhaltiger Ausbruch darüber aber dürfte dem Markt wegen der geopolitischen Unsicherheit schwerfallen.

Auch die Indizes in Asien schlossen sich zunächst den guten Vorgaben aus New York an und Investoren griffen speziell bei den Technologiewerten mit hohem Bezug zu Halbleitern und KI zu. Im Handelsverlauf aber drehte der Nikkei in Tokio dann ins Minus. Auf den ersten Blick besser als erwartete Exportdaten offenbarten bei genauem Hinschauen, dass die höheren Ölpreise auch die Importe stark ansteigen ließen. Das drückte auf die Stimmung.

Heute Abend werden die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Alphabet und Tesla hoffentlich einige Fragen zu Investitionen, Visionen und Bewertungen beantworten. Als Dritter im Bunde wird ServiceNow nach Handelsschluss an der Wall Street seine Quartalsbilanz präsentieren.

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