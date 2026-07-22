DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Japan hat im Juni ein unerwartet hohes Handelsdefizit verzeichnet. Das Exportwachstum, das von der chipbezogenen Nachfrage gestützt wurde, wurde durch höhere Kosten für Energieimporte zum Ersatz von Öl aus dem Nahen Osten mehr als ausgeglichen. Die Exporte stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 19,3 Prozent, was auf die robuste Nachfrage nach elektronischen Bauteilen, Nichteisenmetallen und Automobilen zurückzuführen ist, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Die Importe erhöhten sich derweil um 25,4 Prozent, woraus sich ein Handelsbilanzdefizit von 406,9 Milliarden Yen, umgerechnet 2,49 Milliarden US-Dollar, ergab. Die von LSEG zusammengetragenen Schätzungen von Ökonomen hatten ein Exportwachstum von 18,6 Prozent im Jahresvergleich, einen Anstieg der Importe um 21,0 Prozent und ein Defizit von 120,0 Milliarden Yen prognostiziert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q

22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q

22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 7.536,25 -0,1 E-Mini-Future Nasdaq-100 29.172,75 -0,5 S&P/ASX 200 (Sydney) 8.814,60 +0,2 Topix-500 (Tokio) 4.041,25 +0,7 Kospi (Seoul) 6.885,80 +2,0 Shanghai-Composite 3.864,78 +0,0 Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.840,80 -1,2

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Dank der guten US-Vorgaben geht es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und Australien meist nach oben. Vor allem Technologiewerte erholen sich im Gefolge ihrer US-Pendants. Anleger blicken Quartalsausweisen einiger großer US-Technologieunternehmen optimistisch entgegen, wie Händler sagen. Nach Börsenschluss in den USA werden am Mittwoch Tesla, IBM, Texas Instruments und die Google-Mutter Alphabet Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen. Die jüngsten Entwicklungen im Iran-Krieg und der daraus resultierende Anstieg des Ölpreises werden dagegen ignoriert. Die wechselseitigen Angriffe der USA und des Irans gehen weiter. Zudem haben die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen eine Seeblockade im Roten Meer angedroht. Der Kospi in Seoul wird erneut nach oben getragen von den Chip-Schwergewichten Samsung Electronics (+5,1%) und SK Hynix (+6,2%). Auch in Tokio gehören Chipaktien zu den führenden Kursgewinnern. Tokyo Electron, Kioxia und Softbank Group verbessern sich um 2,4, rund 10 und 1,8 Prozent. Gegen die positive Tendenz in der Region gibt der Hang-Seng in Hongkong nach. Anleger nehmen Gewinne bei Technologiewerten mit, die zuletzt gut gelaufen waren. So verbilligen sich Tencent um 5,7 und Netease um 6,2 Prozent. Daneben brechen Topsports um rund 25 Prozent ein, nachdem Nike die Vertriebspartnerschaft mit dem Unternehmen für das chinesische Festland beendet hat.

WALL STREET

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 52.224,64 +0,7 +385,38 51.839,26 S&P-500 7.509,20 +0,9 +65,92 7.443,28 NASDAQ Comp 25.837,21 +1,3 +329,13 25.508,07 NASDAQ 100 29.155,18 +1,9 +550,94 28.604,24 Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1,16 Mrd 1,14 Mrd Gewinner 1.514 1.021 Verlierer 1.247 1.734 Unverändert 98 87

Freundlich - Halbleiteraktien waren in einer Erholungsbewegung die Tagesfavoriten. Einen Tag vor dem Geschäftsausweis wichtiger Technologiekonzerne sei der Optimismus auf überzeugende Geschäftszahlen gestiegen, hieß es. Verwiesen wurde daneben auf einen Bericht, laut dem TSMC plant, die Chippreise zu erhöhen. Nvidia stiegen um 2,0, Intel vor der Zahlenvorlage am Donnerstag um 8,6 oder AMD um 8,1 Prozent. Leicht gestützt wurde die Stimmung von neuen diplomatischen Vorstößen im Iran-Krieg durch Katar. Die Zolldrohungen von US-Präsident Trump in Richtung Kanada wurden derweil als weniger aggressiv als befürchtet interpretiert. GM zogen um 4,9 Prozent an, nachdem der Konzern die Gewinnprognose erneut angehoben hatte. Auch 3M hob nach einer starken Geschäftsdynamik ihre Jahresziele an. Die Aktie kletterte um 7,3 Prozent. Danaher signalisierte trotz eines starken zweiten Quartals ein schwächeres kurzfristiges Wachstum. Der Kurs brach um 11,0 Prozent ein. Utz Brands haussierten um 88,7 Prozent. Die deutsche Intersnack-Gruppe übernimmt die Hälfte der Anteile an dem US-Unternehmen. Eine angehobene Prognose hievte den Kurs des Spielwarenherstellers Hasbro um 8,8 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- 2 Jahre 4,26 +0,04 10 Jahre 4,63 +0,03

Die Renditen stiegen mit den inflationstreibend höheren Ölpreisen, weil damit zugleich Spekulationen über steigende Zinsen verbunden wurden. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte um 3 Ticks auf 4,63 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1406 +0,1 1,1397 1,1426 -2,9 EUR/JPY 186,10 +0,1 185,98 185,71 +1,2 EUR/GBP 0,8524 +0,1 0,8519 0,8496 -2,2 USD/JPY 163,15 -0,0 163,16 162,53 +4,2 USD/KRW 1.480,70 -0,1 1.481,42 1.474,45 +2,8 USD/CNY 6,7736 +0,1 6,7656 6,7649 -3,1 USD/CNH 6,7747 +0,1 6,7687 6,7656 -2,9 USD/HKD 7,8388 -0,0 7,8417 7,8418 +0,7 AUD/USD 0,6993 -0,1 0,6997 0,7019 +4,8 NZD/USD 0,5820 -0,0 0,5822 0,5859 +1,1 BTC/USD 65.944,95 -0,7 66.383,49 65.950,27 -24,8

Parallel zu den anziehenden US-Renditen zog der Dollar an, der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.131,79 +1,4 55,50 4.076,29 Silber 59,66 +1,5 0,88 58,79 Platin 1.660,82 +2,0 31,82 1.629,00

Der Goldpreis legte im US-Handel trotz steigender Renditen am Anleihemarkt um 1,8 Prozent auf 4.080 Dollar zu.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 85,12 +0,9 0,78 84,34 Brent/ICE 92,25 +1,4 1,24 91,01

Die Ölpreise zogen an, Brent-Öl verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 91,50 Dollar. Treiber war die Nachricht, dass die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen ankündigten, saudi-arabische Öltransporte im Roten Meer zu blockieren. Damit droht neben der Straße von Hormus eine weitere wichtige Wasserstraße blockiert zu werden.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

ALASKA AIR

Die in Seattle ansässige Fluggesellschaft meldete für das zweite Quartal einen Verlust von 76 Millionen US-Dollar oder 68 Cent je Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 172 Millionen Dollar oder 1,42 Dollar je Aktie im Vorjahr. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte wies Alaska für das zweite Quartal einen Verlust von 92 Cent je Aktie aus. Analysten hatten einen Verlust von 99 Cent je Aktie erwartet. Der Umsatz stieg von 3,7 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 4,07 Milliarden Dollar und verfehlte damit die Analystenerwartungen von 4,09 Milliarden Dollar.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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July 22, 2026 02:02 ET (06:02 GMT)

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