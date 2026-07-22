Der Energieriese Equinor hat im zweiten Quartal dank der hohen Öl- und Gaspreise den Umsatz um 39,9 Prozent auf 35,2 Milliarden US-Dollar gesteigert. Damit übertrafen die Norweger die Markterwartungen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie lag man mit 1,33 Dollar knapp unter den Prognosen der Analysten. Der größte westeuropäische Erdgasproduzent profitiert derzeit natürlich stark davon, dass zahlreiche Öl- und Gasproduzenten im Nahen Osten nun nur noch stark eingeschränkt exportieren können. Daher ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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