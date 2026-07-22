Ein Mega-Deal katapultiert Baden-Württemberg auf Platz 2 im Startup-Ranking. Warum kleine und junge Unternehmen dennoch vor Herausforderungen stehen. Startup-Unternehmen in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2026 rund 5,3 Milliarden Euro an Wagniskapital eingesammelt. Dies entspricht nach Berechnungen der Unternehmensberatung EY einem Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Trotz dieses deutlichen Zuwachses beim Investitionsvolumen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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