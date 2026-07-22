Vom Hallendach in den Akku: Ebeling Logistik und enercity zeigen, wie Depot-Laden im Schwerlastverkehr zuverlässig und wirtschaftlich funktioniert. Der Diesel auf Rekordniveau, Lkw-Maut mit CO2-Aufschlag und dazu weitere steigende Abgaben: Die Betriebskosten im Straßengüterverkehr klettern seit Monaten. Im April 2026 lag der Tagesdurchschnitt für Diesel bei 2,45 Euro pro Liter - so hoch wie nie. Für Logistikunternehmen verschiebt das die Rechnung: E-Lkw werden wirtschaftlich attraktiver. Und die Branche reagiert: 2025 stiegen die Neuzulassungen vollelektrischer Schwer-Lkw in Deutschland um knapp 38 Prozent.Den vollständigen Artikel lesen ...
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