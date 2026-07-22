La Guaira, Venezuela/Bonn (ots) -Vier Wochen nach den Erdbeben in Venezuela bleibt die humanitäre Lage dramatisch. Simone Walter, Nothilfekoordinatorin von Help - Hilfe zur Selbsthilfe, ist bis zum 24. Juli im Erdbebengebiet in Venezuela und steht gerne für Interviews auf Deutsch zur Verfügung. Für Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an presse@help-ev.de oder telefonisch an +49 (0)173 2790 438 / +49 (0)173 7107454.Rund einen Monat nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela am 24. Juni benötigen Tausende Familien weiterhin dringend humanitäre Hilfe. Mehr als 5.200 Menschen kamen ums Leben. Zehntausende wurden verletzt oder haben ihr Zuhause verloren. Gemeinsam mit lokalen Partnern unterstützt die internationale Hilfsorganisation Help - Hilfe zur Selbsthilfe betroffene Menschen in besonders schwer getroffenen Gemeinden im Bundesstaat La Guaira mit Nothilfe und psychosozialer Unterstützung. Weitere Maßnahmen sind in Planung."Während das Erdbeben und die gravierenden Folgen aus den Schlagzeilen verschwinden, ist die Not hier nach wie vor groß. Viele Menschen, insbesondere Kinder, sind traumatisiert. Zusätzlich fehlen immer noch sauberes Trinkwasser, Nahrungsmittel und Hygieneartikel. Vielerorts wurde die Wasserversorgung zerstört. Unzählige Menschen haben zudem ihr Zuhause verloren und benötigen dringend wieder ein festes Dach über dem Kopf. Um diesen und vielen weiteren Betroffenen zu helfen, sind wir weiterhin dringend auf Spenden angewiesen", sagt Simone Walter, Help-Nothilfekoordinatorin.Venezuela: Von der akuten Nothilfe zum Wiederaufbau"Momentan konzentrieren wir uns noch auf die akute Nothilfe, da vielen Menschen immer noch die grundlegende Versorgung fehlt. Sobald diese jedoch sichergestellt ist, müssen die psychologische Aufarbeitung dieser Katastrophe sowie der Wiederaufbau im Fokus stehen. Wir von Help bereiten diese Maßnahmen mit unseren lokalen Partnern bereits vor und werden die Betroffenen hier in Venezuela nachhaltig und langfristig unterstützen", so Walter weiter.Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen verteilt Help Nahrungsmittel, Hygienepakete und Werkzeugsets, damit Familien Trümmer beseitigen und ihre Unterkünfte notdürftig instand setzen können. Darüber hinaus bereitet die Hilfsorganisation psychosoziale Unterstützungsangebote für Kinder und Erwachsene vor und schult etwa Lehr- und Pflegekräfte im Umgang mit traumatisierten Kindern und älteren Menschen.Unterstützen auch Sie die Spendenaktion von Help: Dank eines großzügigen Spenders aus Bonn wird jeder gespendete Euro für die Help-Erdbebenhilfe in Venezuela verdoppelt, um die betroffenen Familien zu unterstützen:Help - Hilfe zur SelbsthilfeOnline spenden (https://www.help-ev.de/spenden/?fb_item_id=97181)Weitere Infos (https://www.help-ev.de/nothilfe/venezuela-erdbeben-spenden/)Stichwort: Erdbeben VenezuelaIBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00Commerzbank KölnPressekontakt:Help - Hilfe zur SelbsthilfeHelp-PresseteamAdenauerallee 131a53113 BonnMobil: +49 (0) 173 2790 438/ +49 (0) 173 710 74 54E-Mail: presse@help-ev.dewww.help-ev.deOriginal-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15739/6319081