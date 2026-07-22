EQS-News: HIKMICRO / Schlagwort(e): Produkteinführung

HIKMICRO weitet die Leckortung in Druckwasserleitungen über den Gebäudebereich hinaus aus



22.07.2026 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ein Detektor. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten HANGZHOU, China, 22. Juli 2026 /PRNewswire/ -- HIKMICRO hat sein wachsendes Portfolio an Lösungen für die industrielle Instandhaltung um das AD22P erweitert - ein intelligentes akustisches Lecksuchgerät, das Anwender dabei unterstützt, verborgene Lecks in unter Druck stehenden Wassersystemen schnell und präzise zu lokalisieren. Aufbauend auf der bewährten AD21P- Plattform erweitert das neue AD22P seinen Anwendungsbereich, indem es seine Erkennungsmöglichkeiten im Innenbereich durch einen speziellen Außensensor ergänzt. Versteckte Wasserlecks erzeugen Vibrationen und akustische Signale, wenn unter Druck stehendes Wasser durch Risse, undichte Fugen oder beschädigte Rohrleitungen austritt. Solche Lecks können sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden auftreten, einschließlich Innenhöfen und Einfahrten. Erweiterte Erkennungsfähigkeit Eine wichtige Neuerung ist die Fähigkeit des AD22P , mithilfe anwendungsspezifischer Sensoren sowohl die Leckortung im Innen- als auch im Außenbereich zu unterstützen. Ein hochempfindlicher Innenraum-Sensor ist für die Überprüfung von in Fußböden und Wänden verlegten Rohrleitungen optimiert, während ein robuster Dreipunkt-Außensensor einen stabilen Kontakt auf Oberflächen wie Erde, Beton, Asphalt und Pflaster gewährleistet. Durch die Auswahl des für die jeweilige Untersuchungsumgebung geeigneten Sensors - und nicht nur anhand der Rohrposition - profitieren Anwender von einer verbesserten Erkennungsgenauigkeit und größerer Sicherheit bei der Lecksuche. Dank dieser Weiterentwicklung können Anwender nun mit einem einzigen Gerät Leckagen sowohl in der Sanitärinstallation im Innenbereich als auch im Außenbereich von Wohn- und kleinen Gewerbeimmobilien aufspüren. Der AD22P eignet sich für alle - von Privatanwendern und Fachleuten für die Gebäudewartung bis hin zu Installateuren, Hausmeisterteams und Leckortungsspezialisten - und vereinfacht die Lokalisierung versteckter Leckagen, während gleichzeitig Zeit und Kosten für unnötige Aushubarbeiten reduziert werden. Besonders hervorzuheben ist, dass die Ortungsleistung in Innenräumen durch den bewährten intelligenten Lecksuchalgorithmus "SuperDetect" von HIKMICRO verbessert wird. Dies ist von Vorteil, da Lecksignale oft zu schwach oder verzerrt sind, um allein mit dem menschlichen Gehör zuverlässig identifiziert zu werden - insbesondere in lauten Umgebungen oder wenn der Schall durch Wände, Böden oder den umgebenden Boden übertragen wird. Hier analysiert SuperDetect automatisch akustische Signaturen, um echte Leckgeräusche von Hintergrundgeräuschen zu unterscheiden, wodurch verdächtige Leckstellen schneller identifiziert und Fehlalarme reduziert werden. Flexibler Arbeitsablauf Um spezifischen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden, bietet der vielseitige HIKMICRO AD22P einen Schnellprüfmodus, der die rasche Überprüfung verdächtiger Bereiche ermöglicht, während ein weiterer spezieller Prüfmodus detaillierte Mehrpunktvergleiche unterstützt, um den genauen Ort des Lecks zu lokalisieren. Der Zugang zu einem flexibleren Arbeitsablauf verbessert die Prüfeffizienz erheblich. Das Gerät verfügt zudem über einen 7-Zoll-HD-Touchscreen. Das Display - eines der größten seiner Klasse - bietet eine klare Darstellung von Schallintensität, Wellenformen und Prüfergebnissen. Anwender können die Daten anschließend schnell auswerten und das Gerät im Einsatz effektiver bedienen. Unterstützt werden diese Funktionen durch einen breiten Frequenzbereich von 200 bis 16.000 Hz, wobei die im Innenraum-Modus verfügbare Obergrenze eine marktführende Spezifikation darstellt. In Kombination mit einer Fallfestigkeit von 1,2 m und Betriebstemperaturen von -10 °C bis +50 °C ist das robuste AD22P für den anspruchsvollen täglichen Einsatz ausgelegt. "Der AD22P spiegelt unser Engagement wider, fortschrittliche akustische Prüftechnologie vielseitiger zu gestalten, indem wir die Lecksuche von Sanitäranlagen in Innenräumen auf Außenbereiche von Wohn- und kleinen Gewerbeimmobilien ausweiten", sagt Stefan Li, Overseas Geschäftsführer bei HIKMICRO. "Außerdem kombinieren wir intelligente Lecksuche, optimierte Signalerfassung, flexible Inspektionsabläufe sowie eine übersichtliche und effiziente Bedienung, um Anwendern zu helfen, versteckte Wasserlecks schneller und zuverlässiger zu lokalisieren - und gleichzeitig unnötige Reparaturkosten zu reduzieren." Der neue akustische Leckdetektor HIKMICRO AD22P ist als Komplettlösung für den Innen- und Außenbereich oder als separate Versionen für den Innen- und Außenbereich erhältlich und bietet Anwendern die Flexibilität, die Konfiguration zu wählen, die am besten zu ihrer Anwendung und ihrem Budget passt. Weitere Informationen finden Sie unter www.hikmicrotech.com Kontakt:

Jule Yue

yuejiahuan@hikmicrotech.com

+86-13971640261 View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hikmicro-weitet-die-leckortung-in-druckwasserleitungen-uber-den-gebaudebereich-hinaus-aus-302829545.html



22.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News