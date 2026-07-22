© Foto: Yonhap - YNASamsung soll einen Einstieg beim französischen KI-Start-up Mistral prüfen. Die Finanzierungsrunde könnte das Unternehmen mit rund 20 Milliarden Euro bewerten.Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung prüft laut einem Bericht der Financial Times einen Einstieg beim französischen KI-Start-up Mistral. Wie die Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, könnte sich Samsung mit mehreren hundert Millionen Euro an einer neuen Finanzierungsrunde beteiligen. Mistral könnte dabei mit rund 20 Milliarden Euro bewertet werden. Samsungs Investition könnte etwa 1 Milliarde Euro betragen. Dem Bericht zufolge führt zudem der schwedische Investor EQT mit …
Enthaltene Werte: US5949181045,US7960502018,WSOANTHROXXXDen vollständigen Artikel lesen
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