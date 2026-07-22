Während die Kaufpreise stagnieren und die Mieten spürbar zulegen, liegt das Angebot an Mietwohnungen in den meisten Großstädten weit unter dem Niveau von 2022. Dies geht aus dem Wohnindex des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) für das zweite Quartal 2026 vor. Der Immobilienmarkt hierzulande zeichnet sich weiter durch steigende Mieten und stagnierende Kaufpreise aus. Die Kaufpreise von Eigentumswohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser sind im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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