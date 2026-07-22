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Die Ethereum Prognose steht im Juli 2026 vor einer historischen Belastung, denn ETH notiert bei rund 1.900 Dollar und hat erstmals in seiner Geschichte drei Quartale in Folge im Minus geschlossen. Die Ethereum Foundation hat das Glamsterdam-Upgrade offiziell auf das dritte Quartal verschoben, nachdem der Juni-Termin nicht gehalten werden konnte. Citi senkte das 12-Monats-Kursziel auf 2.240 Dollar und reduzierte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null. Spot-ETH-ETFs verzeichneten nach acht Wochen erstmals wieder positive Zuflüsse. Reicht diese Wende, um die Ethereum Prognose nachhaltig zu drehen?

Ethereum Prognose zwischen Glamsterdam-Verzögerung und der ETF-Wende im Juli

ETH handelt am 21. Juli 2026 bei rund 1.900 Dollar und liegt damit 62 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025. Drei aufeinanderfolgende Verlustquartale markieren eine absolute Premiere in der Geschichte von Ethereum, wie wallstreet-online berichtete. Das vierte Quartal 2025 schloss mit minus 28 Prozent, das erste Quartal 2026 mit minus 29 Prozent und das zweite Quartal mit minus 25 Prozent. Der Kurs fiel vom Januarniveau bei 3.400 Dollar auf ein 52-Wochen-Tief von 1.512 Dollar im Juni. Die Ethereum Prognose hängt jetzt davon ab, ob das Glamsterdam-Upgrade die versprochene Leistungssteigerung liefern kann.

Die Ethereum Foundation hat den Hard Fork offiziell auf das dritte Quartal 2026 verschoben, nachdem Entwickler Stabilitätsprobleme im Testnetz gemeldet hatten, wie CoinMarketCap berichtete. Das Upgrade soll den Durchsatz verdreifachen und die Gasgebühren um 78 Prozent senken, mit einem neuen Gas-Limit-Ziel von 200 Millionen gegenüber derzeit 60 Millionen. Citi senkte daraufhin das 12-Monats-Kursziel von 3.175 auf 2.240 Dollar. Die Ethereum Prognose wurde weiter belastet, als Spot-ETH-ETFs allein im Juni 529 Millionen Dollar verloren, bevor die Zuflüsse Mitte Juli ins Positive drehten und 84,42 Millionen Dollar frisches Kapital brachten.

Der RSI liegt bei 63 und signalisiert wachsende Dynamik unterhalb der überkauften Zone. Der 50-Tage-EMA bei 1.806 Dollar dient als erste Stütze, während der 100-Tage-EMA bei 1.944 Dollar den Widerstand markiert. Vitalik Buterin veröffentlichte am 4. Juli die Lean-Ethereum-Roadmap mit einem drei bis vier Jahre dauernden Umbau. Die Ethereum Prognose verlangt von Anlegern damit Geduld, die Monate oder Jahre dauern kann. Doch während ETH auf ein Upgrade wartet, haben andere Projekte ihre Werkzeuge bereits fertiggestellt und bieten einen völlig anderen Zeithorizont.

Pepeto prüft jeden Vertrag, bevor Kapital fließt, und gibt Anlegern die Sicherheit, die ETH-Halter vermissen

Während die Ethereum Prognose an den Erfolg eines Upgrades geknüpft ist, das noch Monate entfernt liegt, hat Pepeto seine Werkzeuge vor dem Börsenstart fertiggestellt. Der Risk Scorer untersucht jeden Vertrag, bevor ein Kauf durchgeführt wird, und identifiziert problematische Strukturen, damit Anleger nicht in die gleichen Fallen tappen, die vergangene Zyklen geprägt haben. Ein ehemaliger Binance-Experte hat die gesamte technische Grundlage auf die erwartete Listung vorbereitet.

Die Cross-Chain Bridge überträgt Token zwischen verschiedenen Netzwerken ohne Gebühren, damit Positionen dorthin wandern können, wo die nächste Gelegenheit wartet. Das gesamte Pepeto-Projekt durchlief eine Prüfung durch SolidProof, bei der unabhängige Sicherheitsexperten sämtliche Smart Contracts analysiert und deren Integrität vor dem öffentlichen Presale-Start bestätigt haben. Diese Grundlage gibt Wallets, die jetzt einsteigen, eine Absicherung, die andere Presale-Projekte nicht bieten.

Das eingesammelte Presale-Kapital liegt bei mehr als 10 Millionen Dollar zu einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token, und das mitten in den drei schlechtesten ETH-Quartalen der Geschichte. Analysten halten Renditen von 100x bis 300x für möglich, weil die Lücke zwischen dem aktuellen Presale-Preis und dem erwarteten Listungswert außergewöhnlich groß ausfällt. Die erwartete Binance-Listung könnte den Moment markieren, in dem Presale-Halter ähnliche Ergebnisse erzielen wie frühe Ethereum-Käufer. Jeder, der mit ETH ein Vermögen aufgebaut hat, traf genau eine Entscheidung, die ihn von allen anderen trennte, und die erwartete Listung könnte genau dieses Fenster bei Pepeto für immer schließen.

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Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt einen Erholungspfad nach drei historischen Verlustquartalen, doch selbst das bullische Citi-Ziel von 2.240 Dollar würde nur rund 18 Prozent Gewinn vom aktuellen Niveau bedeuten. Laut Analysten trägt Pepeto das Potenzial, diese Rendite um ein Vielfaches zu übertreffen, weil fertige Produkte und eine erwartete Listung als Katalysatoren wirken. Wer die Ethereum Prognose verfolgt und auf Glamsterdam wartet, könnte die eigentliche Chance direkt vor sich haben. Wenn die erwartete Listung den Börsenhandel startet, endet der aktuelle Presale-Preis für immer. Die Entscheidung zwischen Warten und Handeln misst sich in Tagen, und die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose für den Rest von 2026 aus?

Die Ethereum Prognose zielt auf 1.900 bis 2.240 Dollar laut Citi und CoinDCX, wobei das Glamsterdam-Upgrade im dritten Quartal und die Fed-Entscheidung am 28. Juli als zentrale Katalysatoren gelten.

Was ist Pepeto und wo kann man am Presale teilnehmen?

Pepeto ist ein Krypto-Netzwerk mit einem Risk Scorer für Vertragssicherheit und einer Cross-Chain Bridge für gebührenfreie Transfers, geprüft von SolidProof. Die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com zeigt alle Details zum aktuellen Presale und der erwarteten Binance-Listung.