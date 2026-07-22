Für den Hang Seng geht es am Mittwoch um mehr als ein Prozent nach unten. Ausschlaggebend dafür sind vor allem die deutlichen Verluste von Index-Schwergewicht Tencent. Nach der jüngsten Erholung kommen nun Sorgen um die Mobile-Gaming-Sparte des Tech-Riesen auf.• Hang Seng fällt am Mittwoch um mehr als 1% - Hauptbelastungsfaktor sind deutliche Verluste bei Tencent.• Sorgen um leicht rückläufige Mobile-Gaming-Umsätze im Q2.• Charttechnisch ist das Momentum der Bullen gebrochen, die mittelfristige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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