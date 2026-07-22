Wenn es um Karrierechancen geht, zieht es viele Deutsche in die großen Metropolen. Wie eine Linkedin-Analyse zeigt, gibt es aber auch abseits von Städten und Regionen, in denen Berufstätige gerade jetzt ihr berufliches Glück finden können. 2025 hat Linkedin erstmals eine Analyse mit dem Titel "Cities on the Rise" veröffentlicht. Das Ziel: Berufstätigen in Deutschland zeigen, welche Städte und Regionen die größten Berufschancen bieten. Im Gegensatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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