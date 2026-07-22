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Dow Jones News
22.07.2026 09:51 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Vor Zahlen von US-Technologieriesen dominiert Vorsicht

DJ MÄRKTE ASIEN/Vor Zahlen von US-Technologieriesen dominiert Vorsicht

DOW JONES--Zur Wochenmitte hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Die guten Vorgaben der Wall Street stützten nicht überall. Anleger dürften vor den Quartalsausweisen einiger großer US-Technologieunternehmen vorsichtig agiert haben, sagten Händler. Nach Börsenschluss in den USA werden am Mittwoch Tesla, IBM, Texas Instruments und die Google-Mutter Alphabet Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen.

Die jüngsten Entwicklungen im Iran-Krieg und der daraus resultierende Anstieg des Ölpreises dürften ebenfalls die Stimmung gedämpft haben. Die wechselseitigen Angriffe der USA und des Irans gehen weiter. Zudem haben die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen eine Seeblockade im Roten Meer angedroht.

In Seoul notierte der Kospi zum Handelsschluss noch 0,7 Prozent höher, nachdem der Index zwischenzeitlich um über 4 Prozent gestiegen war. Die Chip-Schwergewichte konnten ihre zunächst kräftigen Gewinne nicht halten: Samsung Electronics retteten ein Plus von 0,6 Prozent ins Ziel. SK Hynix fielen um 0,3 Prozent.

Am japanischen Aktienmarkt drehte der Nikkei-225-Index ins Minus und verlor 0,2 Prozent, der breiter gefasste Topix rückte um 0,5 Prozent vor. Auch hier bröckelten die Gewinne der Chipaktien im Verlauf. Tokyo Electron verloren 0,9 Prozent und Softbank Group 0,8 Prozent. Kioxia reduzierten ihr Plus von rund 10 auf 5,3 Prozent.

Die Börse in Shanghai schloss 0,1 Prozent im Plus. Der Hang-Seng in Hongkong gab im späten Handel um 1,2 Prozent nach. Anleger nahmen Gewinne bei Technologiewerten mit, die zuletzt gut gelaufen waren. So verbilligten sich Tencent um 6,8 und Netease um 7,4 Prozent. Daneben brachen Topsports um rund 30 Prozent ein, nachdem Nike die Vertriebspartnerschaft mit dem Unternehmen für das chinesische Festland beendet hatte. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.823,00  +0,3    +1,2      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.155,38  +0,5   +18,6      08:00 
Kospi (Seoul)       6.797,70  +0,7   +61,3      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.846,36  -1,2    -3,2      10:00 
Shanghai-Composite     3.867,03  +0,1    -2,6      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.554,43  +0,5   +19,5      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.308,57  -0,5   -27,2      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.710,42  -0,5    +1,8      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Di, 9:20 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1411  +0,1   1,1397     1,1426  -2,9 
EUR/JPY           186,12  +0,1   185,98     185,71  +1,2 
EUR/GBP           0,8525  +0,1   0,8519     0,8496  -2,2 
USD/JPY           163,07  -0,1   163,16     162,53  +4,1 
USD/KRW          1.478,59  -0,2  1.481,42    1.474,45  +2,6 
USD/CNY           6,7727  +0,1   6,7656     6,7649  -3,2 
USD/CNH           6,7725  +0,1   6,7687     6,7656  -2,9 
USD/HKD           7,8392  -0,0   7,8417     7,8418  +0,7 
AUD/USD           0,6995  -0,0   0,6997     0,7019  +4,8 
NZD/USD           0,5821  -0,0   0,5822     0,5859  +1,1 
BTC/USD          65.881,42  -0,8 66.383,49    65.950,27 -24,9 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           86,66  +2,8    2,32      84,34 
Brent/ICE           92,95  +2,1    1,94      91,01 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.113,04  +0,9   36,75    4.076,29 
Silber            59,18  +0,7    0,39      58,79 
Platin           1.649,22  +1,2   20,22    1.629,00 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

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July 22, 2026 03:20 ET (07:20 GMT)

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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