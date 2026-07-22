Mainz (ots) -
Woche 35/26
Montag, 24.08.
Bitte Programmänderungen beachten:
1.15 Deadly Tropics
Ein Sohn vergisst nie
Französische Krimiserie
(vom 17.6.2022)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Lucas Sainte-Rose Benjamin Douba-Paris
Chloé Sainte-Rose Antoinette Giret
Commissaire Alain Etcheverry Stéphan Wojtowicz
und andere
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2020
Im Streaming: 25. August 2026, 01.15 Uhr bis 24. September 2026
2.05 Deadly Tropics
Kein Herz für Menschen
Französische Krimiserie
(vom 17.6.2022)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Lucas Sainte-Rose Benjamin Douba-Paris
Chloé Sainte-Rose Antoinette Giret
Commissaire Alain Etcheverry Stéphan Wojtowicz
und andere
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2020
Im Streaming: 25. August 2026, 02.05 Uhr bis 24. September 2026
2.55 Deadly Tropics
Frauen an die Macht
Französische Krimiserie
(vom 17.6.2022)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Lucas Sainte-Rose Benjamin Douba-Paris
Chloé Sainte-Rose Antoinette Giret
Commissaire Alain Etcheverry Stéphan Wojtowicz
und andere
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2020
Im Streaming: 25. August 2026, 02.55 Uhr bis 24. September 2026
3.45 Deadly Tropics
Der Maulwurf
Französische Krimiserie
(vom 17.6.2022)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Lucas Sainte-Rose Benjamin Douba-Paris
Chloé Sainte-Rose Antoinette Giret
Commissaire Alain Etcheverry Stéphan Wojtowicz
und andere
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2020
Im Streaming: 25. August 2026, 03.45 Uhr bis 24. September 2026
4.35 Deadly Tropics
Eifersucht
Französische Krimiserie
(vom 17.6.2022)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Lucas Sainte-Rose Benjamin Douba-Paris
Chloé Sainte-Rose Antoinette Giret
Commissaire Alain Etcheverry Stéphan Wojtowicz
und andere
Buch: Eric Eider
Regie Action Unit: Lionel Chatton
Frankreich 2020
Im Streaming: 25. August 2026, 04.40 Uhr bis 24. September 2026
5.30 The Rookie
-6.10 Wolken im Paradies
(vom 6.3.2025)
John Nolan Nathan Fillion
Angela Lopez Alyssa Diaz
Sergeant Wade Grey Richard T. Jones
Lucy Chen Melissa O'Neill
Tim Bradford Eric Winter
Nyla Harper Mekia Cox
Wesley Evers Shawn Ashmore
Bailey Nune Jenna Dewan
Aaron Thorsen Tru Valentino
und andere
Buch: Alexi Hawley
Regie: T.K. Shom
USA 2023
(Die lineare Ausstrahlung der Serie "Bianca - Wege zum Glück" entfällt, die Folgen sind im Streamingportal verfügbar.)
Dienstag, 25.08.
Bitte Programmänderungen beachten:
0.40 Deadly Tropics
Späte Rache
Französische Krimiserie
(vom 17.6.2022)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Lucas Sainte-Rose Benjamin Douba-Paris
Chloé Sainte-Rose Antoinette Giret
Commissaire Alain Etcheverry Stéphan Wojtowicz
und andere
Buch: Eric Eider
Regie: Lionel Chatton
Frankreich 2020
Im Streaming: 26. August 2026, 00.35 Uhr bis 25. September 2026
1.30 Deadly Tropics
Die Frau seines Lebens
Französische Krimiserie
(vom 17.6.2022)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Lucas Sainte-Rose Benjamin Douba-Paris
Chloé Sainte-Rose Antoinette Giret
Commissaire Alain Etcheverry Stéphan Wojtowicz
und andere
Buch: Eric Eider
Regie: Lionel Chatton
Frankreich 2020
Im Streaming: 26. August 2026, 01.25 Uhr bis 25. September 2026
2.15 Deadly Tropics
Staatsanwälte küsst man nicht
Französische Krimiserie
(vom 17.6.2022)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Lucas Sainte-Rose Benjamin Douba-Paris
Chloé Sainte-Rose Antoinette Giret
Commissaire Alain Etcheverry Stéphan Wojtowicz
und andere
Buch: Eric Eider
Regie: Lionel Chatton
Frankreich 2020
Im Streaming: 26. August 2026, 02.10 Uhr bis 25. September 2026
3.10 Deadly Tropics
Hochzeit mit Hindernissen
Französische Krimiserie
(vom 27.10.2023)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2021
Im Streaming: 26. August 2026, 03.05 Uhr bis 25. September 2026
4.05 Deadly Tropics
Opfer oder Täter?
Französische Krimiserie
(vom 27.10.2023)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2021
Im Streaming: 26. August 2026, 03.55 Uhr bis 25. September 2026
4.55 Deadly Tropics
Monsieur Martinique
Französische Krimiserie
(vom 27.10.2023)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2021
Im Streaming: 26. August 2026, 04.50 Uhr bis 25. September 2026
5.50 heute-show spezial
-6.20 Wetten, krass..?
(vom 23.8.2026)
Deutschland 2026
(Die lineare Ausstrahlung der Serie "Bianca - Wege zum Glück" entfällt, die Folgen sind im Streamingportal verfügbar.)
Mittwoch, 26.08.
Bitte Programmänderungen beachten:
2.35 Deadly Tropics
Höllentrip mit Todesfolge
Französische Krimiserie
(vom 27.10.2023)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2021
Im Streaming: 27. August 2026, 02.45 Uhr bis 26. September 2026
3.30 Deadly Tropics
Im Namen des Vaters
Französische Krimiserie
(vom 27.10.2023)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2021
Im Streaming: 27. August 2026, 03.35 Uhr bis 26. September 2026
4.20 Deadly Tropics
Mörder oder Mythos?
Französische Krimiserie
(vom 27.10.2023)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Frankreich 2021
Im Streaming: 27. August 2026, 04.25 Uhr bis 26. September 2026
5.15- Deadly Tropics
6.10 Die Soldatin
Französische Krimiserie
(vom 27.10.2023)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2021
Im Streaming: 27. August 2026, 05.15 Uhr bis 26. September 2026
(Die lineare Ausstrahlung der Serie "Bianca - Wege zum Glück" entfällt, die Folgen sind im Streamingportal verfügbar.)
Donnerstag, 27.08.
Bitte Programmänderungen beachten:
1.05 Deadly Tropics
Der Wunsch nach Vergeltung
Französische Krimiserie
(vom 27.10.2023)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2021
Im Streaming: 28. August 2026, 01.25 Uhr bis 27. September 2026
1.55 Deadly Tropics
Undercover
Französische Krimiserie
(vom 6.9.2024)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2022
Im Streaming: 28. August 2026, 02.15 Uhr bis 27. September 2026
2.45 Deadly Tropics
Unter Verdacht
Französische Krimiserie
(vom 6.9.2024)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2022
Im Streaming: 28. August 2026, 03.05 Uhr bis 27. September 2026
3.35 Deadly Tropics
Das schnelle Geld
Französische Krimiserie
(vom 13.9.2024)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2022
Im Streaming: 28. August 2026, 03.55 Uhr bis 27. September 2026
4.25 Deadly Tropics
Die weiße Strähne
Französische Krimiserie
(vom 13.9.2024)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2022
Im Streaming: 28. August 2026, 04.45 Uhr bis 27. September 2026
5.20 The Rookie
-6.00 Jagdfieber
(vom 17.1.2020)
John Nolan Nathan Fillion
Angela Lopez Alyssa Diaz
Sergeant Wade Grey Richard T. Jones
Jackson West Titus Makin Jr.
Lucy Chen Melissa O'Neil
und andere
Buch: Alexi Hawley
Regie: Nelson McCormick
USA 2018
(Die lineare Ausstrahlung der Serie "Bianca - Wege zum Glück" entfällt, die Folgen sind im Streamingportal verfügbar.)
Freitag, 28.08.
Bitte Programmänderungen beachten:
0.00 Deadly Tropics
Die Stimme der Nacht
Französische Krimiserie
(vom 20.9.2024)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2022
Im Streaming: 29. August 2026, 00.15 Uhr bis 28. September 2026
0.45 Deadly Tropics
Eifersucht bis aufs Blut
Französische Krimiserie
(vom 20.9.2024)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2022
Im Streaming: 29. August 2026, 01.05 Uhr bis 28. September 2026
1.40 Deadly Tropics
Mord aus Liebe
Französische Krimiserie
(vom 27.9.2024)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2022
Im Streaming: 29. August 2026, 02.00 Uhr bis 28. September 2026
2.30 Deadly Tropics
Kopfgeld auf Gaëlle
Französische Krimiserie
(vom 27.9.2024)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2022
Im Streaming: 29. August 2026, 02.50 Uhr bis 28. September 2026
3.20 Suits
Geliehene Zeit
Legal-Drama
(vom 3.11.2025)
Harvey Specter Gabriel Macht
Mike Ross Patrick J. Adams
Louis Litt Rick Hoffmann
Rachel Zane Meghan Markle
Donna Paulsen Sarah Rafferty
Jessica Pearson Gina Torres
Jenny Griffith Vanessa Ray
Trevor Tom Lipinski
Buch: Sharyn Rothstein
Regie: Gabriel Macht
USA 2016
4.05 Street Fighter - Die entscheidende Schlacht
(Street Fighter)
William Guile Jean-Claude Van Damme
General M. Bison Raúl Juliá
Chun-Li Zang Ming-Na Wen
Ken Masters Damian Chapa
Cammy White Kylie Minogue
Ryu Hoshi Byron Mann
Regie: Steven E. de Souza
USA/Japan 1994
(Die lineare Ausstrahlung der Serie "Bianca - Wege zum Glück" entfällt, die Folgen sind im Streamingportal verfügbar. Weiterer Ablauf ab 5.35 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6319149
Woche 35/26
Montag, 24.08.
Bitte Programmänderungen beachten:
1.15 Deadly Tropics
Ein Sohn vergisst nie
Französische Krimiserie
(vom 17.6.2022)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Lucas Sainte-Rose Benjamin Douba-Paris
Chloé Sainte-Rose Antoinette Giret
Commissaire Alain Etcheverry Stéphan Wojtowicz
und andere
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2020
Im Streaming: 25. August 2026, 01.15 Uhr bis 24. September 2026
2.05 Deadly Tropics
Kein Herz für Menschen
Französische Krimiserie
(vom 17.6.2022)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Lucas Sainte-Rose Benjamin Douba-Paris
Chloé Sainte-Rose Antoinette Giret
Commissaire Alain Etcheverry Stéphan Wojtowicz
und andere
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2020
Im Streaming: 25. August 2026, 02.05 Uhr bis 24. September 2026
2.55 Deadly Tropics
Frauen an die Macht
Französische Krimiserie
(vom 17.6.2022)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Lucas Sainte-Rose Benjamin Douba-Paris
Chloé Sainte-Rose Antoinette Giret
Commissaire Alain Etcheverry Stéphan Wojtowicz
und andere
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2020
Im Streaming: 25. August 2026, 02.55 Uhr bis 24. September 2026
3.45 Deadly Tropics
Der Maulwurf
Französische Krimiserie
(vom 17.6.2022)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Lucas Sainte-Rose Benjamin Douba-Paris
Chloé Sainte-Rose Antoinette Giret
Commissaire Alain Etcheverry Stéphan Wojtowicz
und andere
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2020
Im Streaming: 25. August 2026, 03.45 Uhr bis 24. September 2026
4.35 Deadly Tropics
Eifersucht
Französische Krimiserie
(vom 17.6.2022)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Lucas Sainte-Rose Benjamin Douba-Paris
Chloé Sainte-Rose Antoinette Giret
Commissaire Alain Etcheverry Stéphan Wojtowicz
und andere
Buch: Eric Eider
Regie Action Unit: Lionel Chatton
Frankreich 2020
Im Streaming: 25. August 2026, 04.40 Uhr bis 24. September 2026
5.30 The Rookie
-6.10 Wolken im Paradies
(vom 6.3.2025)
John Nolan Nathan Fillion
Angela Lopez Alyssa Diaz
Sergeant Wade Grey Richard T. Jones
Lucy Chen Melissa O'Neill
Tim Bradford Eric Winter
Nyla Harper Mekia Cox
Wesley Evers Shawn Ashmore
Bailey Nune Jenna Dewan
Aaron Thorsen Tru Valentino
und andere
Buch: Alexi Hawley
Regie: T.K. Shom
USA 2023
(Die lineare Ausstrahlung der Serie "Bianca - Wege zum Glück" entfällt, die Folgen sind im Streamingportal verfügbar.)
Dienstag, 25.08.
Bitte Programmänderungen beachten:
0.40 Deadly Tropics
Späte Rache
Französische Krimiserie
(vom 17.6.2022)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Lucas Sainte-Rose Benjamin Douba-Paris
Chloé Sainte-Rose Antoinette Giret
Commissaire Alain Etcheverry Stéphan Wojtowicz
und andere
Buch: Eric Eider
Regie: Lionel Chatton
Frankreich 2020
Im Streaming: 26. August 2026, 00.35 Uhr bis 25. September 2026
1.30 Deadly Tropics
Die Frau seines Lebens
Französische Krimiserie
(vom 17.6.2022)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Lucas Sainte-Rose Benjamin Douba-Paris
Chloé Sainte-Rose Antoinette Giret
Commissaire Alain Etcheverry Stéphan Wojtowicz
und andere
Buch: Eric Eider
Regie: Lionel Chatton
Frankreich 2020
Im Streaming: 26. August 2026, 01.25 Uhr bis 25. September 2026
2.15 Deadly Tropics
Staatsanwälte küsst man nicht
Französische Krimiserie
(vom 17.6.2022)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Lucas Sainte-Rose Benjamin Douba-Paris
Chloé Sainte-Rose Antoinette Giret
Commissaire Alain Etcheverry Stéphan Wojtowicz
und andere
Buch: Eric Eider
Regie: Lionel Chatton
Frankreich 2020
Im Streaming: 26. August 2026, 02.10 Uhr bis 25. September 2026
3.10 Deadly Tropics
Hochzeit mit Hindernissen
Französische Krimiserie
(vom 27.10.2023)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2021
Im Streaming: 26. August 2026, 03.05 Uhr bis 25. September 2026
4.05 Deadly Tropics
Opfer oder Täter?
Französische Krimiserie
(vom 27.10.2023)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2021
Im Streaming: 26. August 2026, 03.55 Uhr bis 25. September 2026
4.55 Deadly Tropics
Monsieur Martinique
Französische Krimiserie
(vom 27.10.2023)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2021
Im Streaming: 26. August 2026, 04.50 Uhr bis 25. September 2026
5.50 heute-show spezial
-6.20 Wetten, krass..?
(vom 23.8.2026)
Deutschland 2026
(Die lineare Ausstrahlung der Serie "Bianca - Wege zum Glück" entfällt, die Folgen sind im Streamingportal verfügbar.)
Mittwoch, 26.08.
Bitte Programmänderungen beachten:
2.35 Deadly Tropics
Höllentrip mit Todesfolge
Französische Krimiserie
(vom 27.10.2023)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2021
Im Streaming: 27. August 2026, 02.45 Uhr bis 26. September 2026
3.30 Deadly Tropics
Im Namen des Vaters
Französische Krimiserie
(vom 27.10.2023)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2021
Im Streaming: 27. August 2026, 03.35 Uhr bis 26. September 2026
4.20 Deadly Tropics
Mörder oder Mythos?
Französische Krimiserie
(vom 27.10.2023)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Frankreich 2021
Im Streaming: 27. August 2026, 04.25 Uhr bis 26. September 2026
5.15- Deadly Tropics
6.10 Die Soldatin
Französische Krimiserie
(vom 27.10.2023)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2021
Im Streaming: 27. August 2026, 05.15 Uhr bis 26. September 2026
(Die lineare Ausstrahlung der Serie "Bianca - Wege zum Glück" entfällt, die Folgen sind im Streamingportal verfügbar.)
Donnerstag, 27.08.
Bitte Programmänderungen beachten:
1.05 Deadly Tropics
Der Wunsch nach Vergeltung
Französische Krimiserie
(vom 27.10.2023)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2021
Im Streaming: 28. August 2026, 01.25 Uhr bis 27. September 2026
1.55 Deadly Tropics
Undercover
Französische Krimiserie
(vom 6.9.2024)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2022
Im Streaming: 28. August 2026, 02.15 Uhr bis 27. September 2026
2.45 Deadly Tropics
Unter Verdacht
Französische Krimiserie
(vom 6.9.2024)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2022
Im Streaming: 28. August 2026, 03.05 Uhr bis 27. September 2026
3.35 Deadly Tropics
Das schnelle Geld
Französische Krimiserie
(vom 13.9.2024)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2022
Im Streaming: 28. August 2026, 03.55 Uhr bis 27. September 2026
4.25 Deadly Tropics
Die weiße Strähne
Französische Krimiserie
(vom 13.9.2024)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2022
Im Streaming: 28. August 2026, 04.45 Uhr bis 27. September 2026
5.20 The Rookie
-6.00 Jagdfieber
(vom 17.1.2020)
John Nolan Nathan Fillion
Angela Lopez Alyssa Diaz
Sergeant Wade Grey Richard T. Jones
Jackson West Titus Makin Jr.
Lucy Chen Melissa O'Neil
und andere
Buch: Alexi Hawley
Regie: Nelson McCormick
USA 2018
(Die lineare Ausstrahlung der Serie "Bianca - Wege zum Glück" entfällt, die Folgen sind im Streamingportal verfügbar.)
Freitag, 28.08.
Bitte Programmänderungen beachten:
0.00 Deadly Tropics
Die Stimme der Nacht
Französische Krimiserie
(vom 20.9.2024)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2022
Im Streaming: 29. August 2026, 00.15 Uhr bis 28. September 2026
0.45 Deadly Tropics
Eifersucht bis aufs Blut
Französische Krimiserie
(vom 20.9.2024)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2022
Im Streaming: 29. August 2026, 01.05 Uhr bis 28. September 2026
1.40 Deadly Tropics
Mord aus Liebe
Französische Krimiserie
(vom 27.9.2024)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2022
Im Streaming: 29. August 2026, 02.00 Uhr bis 28. September 2026
2.30 Deadly Tropics
Kopfgeld auf Gaëlle
Französische Krimiserie
(vom 27.9.2024)
Mélissa Sainte-Rose Sonia Rolland
Gaëlle Crivelli Béatrice de la Boulaye
Aurélien Charlery Julien Béramis
Philippe Dorian Valentin Papoudof
Chloé Antoinette Giret
und andere
Musik: Arno Alyvan
Buch: Eric Eider
Regie: Denis Thybaud
Frankreich 2022
Im Streaming: 29. August 2026, 02.50 Uhr bis 28. September 2026
3.20 Suits
Geliehene Zeit
Legal-Drama
(vom 3.11.2025)
Harvey Specter Gabriel Macht
Mike Ross Patrick J. Adams
Louis Litt Rick Hoffmann
Rachel Zane Meghan Markle
Donna Paulsen Sarah Rafferty
Jessica Pearson Gina Torres
Jenny Griffith Vanessa Ray
Trevor Tom Lipinski
Buch: Sharyn Rothstein
Regie: Gabriel Macht
USA 2016
4.05 Street Fighter - Die entscheidende Schlacht
(Street Fighter)
William Guile Jean-Claude Van Damme
General M. Bison Raúl Juliá
Chun-Li Zang Ming-Na Wen
Ken Masters Damian Chapa
Cammy White Kylie Minogue
Ryu Hoshi Byron Mann
Regie: Steven E. de Souza
USA/Japan 1994
(Die lineare Ausstrahlung der Serie "Bianca - Wege zum Glück" entfällt, die Folgen sind im Streamingportal verfügbar. Weiterer Ablauf ab 5.35 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
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