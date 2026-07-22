Weimar (ots) -2022 kehrt eine Idee zurück auf Berlins Straßen und mit ihr eine offene Frage: Kann das kulturelle Erbe der Loveparade neu gedacht werden, ohne ihre Fehler zu wiederholen? Mit "Rave The Planet" findet erstmals eine Parade statt, die bewusst als Kulturdemonstration an die frühen Jahre anknüpft und gleichzeitig einen Neuanfang markiert. Die Dokumentation "Love is Stronger" von ARD Kultur, WDR, rbb und SWR ist ab dem 31. Juli in der ARD Mediathek zu sehen und erzählt die Geschichte von Rave The Planet vor dem Hintergrund der Loveparade - zwischen Aufbruch, Konflikt und Neuanfang.Die Dokumentation greift dabei auf bislang unveröffentlichtes Material von Rave The Planet sowie auf seltene, teils private Archivaufnahmen aus der Geschichte der Loveparade zurück und eröffnet somit neue Einblicke in eine Bewegung zwischen Vergangenheit und Gegenwart.Kristian Costa-Zahn (Head of Content ARD Kultur): "'Love is Stronger' erzählt eine der prägenden Geschichten der Clubkultur und elektronischen Musik. Die Dokumentation begleitet den langen Weg der Protagonistinnen und Protagonisten um Anerkennung und Sichtbarkeit ihrer Vision. Von der Loveparade als eines der wichtigsten Kulturphänomene ihrer Zeit bis zur exklusiven Begleitung von der Idee bis zur Realisierung von Rave The Planet. Über alle Höhen und Tiefen zeigt 'Love is Stronger', wie aus einer historischen Erfahrung heraus der Versuch entsteht, eine kulturelle Idee unter veränderten Bedingungen neu zu denken und weiterzuführen."2019 jährte sich der Geburtstag der Loveparade zum 30. Mal. Die Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte war zugleich Anlass, grundlegende Fragen neu zu stellen: Wie können die Werte der Technobewegung - Frieden, Liebe, Gemeinschaft, Toleranz und Respekt - heute weitergetragen werden? Und wie lebendig sind sie in den nachfolgenden Generationen? Denn die Kultur lebt weiter: Techno verbindet heute mehr denn je mehrere Generationen und insbesondere die Gen Z erlebt mit neuen Strömungen ein eigenes Revival dieser Bewegung. Anfang 2020 entstand die gemeinnützige Organisation Rave The Planet mit Ellen Dosch-Roeingh als Mitgründerin und Gesellschafterin und Dr. Motte. Sie knüpft an die ursprüngliche Idee der frühen Berliner Loveparade als politische Demonstration an und verbindet dies mit dem Anspruch, auf relevante gesellschaftliche und politische Themen aufmerksam zu machen. Pandemiebedingt findet die erste Parade 2022 statt.Über mehrere Jahre hinweg begleitet der Film Ellen Dosch-Roeingh und Dr. Motte von den ersten Überlegungen bis zur Umsetzung der Parade. Er zeigt die internen Diskussionen, organisatorischen Herausforderungen und persönlichen Entscheidungen, die notwendig waren, um das Projekt Realität werden zu lassen.Britta Mischer (Regisseurin): "In einer Zeit multipler Krisen möchte ich mit 'Love is Stronger' Hoffnung machen, dass Versöhnung möglich ist, und zeigen, wie Techno seit Jahrzehnten mit wundersamer Kraft Grenzen überwindet und Menschen verbindet."Zusätzlich zeichnet die Doku in Rückblenden die Anfänge der Loveparade in den 1990er-Jahren nach, die von Dr. Motte, Danielle de Picciotto und einem insgesamt 16-köpfigen Team als politische Demonstration ins Leben gerufen wurde, bevor sie sich zu einem Großereignis entwickelte, das Berlin über Jahre hinweg prägte und internationale Strahlkraft entfaltete. Doch mit dem Wachstum verschärften sich auch die Konflikte: steigende Kosten und wachsender organisatorischer sowie finanzieller Druck führten zur Kommerzialisierung der Veranstaltung. Entwicklungen, die Dr. Motte kritisch sah. Nach dem Verkauf der Marke im Jahr 2005 zog er sich schließlich von der Parade zurück. 2010 endet die Geschichte der Loveparade mit der Tragödie in Duisburg, bei der 21 Menschen starben, über 650 Menschen verletzt und Tausende bis heute traumatisiert wurden.Neben bekannten Techno-Größen wie Dr. Motte - Mitbegründer und Organisator der Loveparade und von Rave The Planet - sowie Westbam, der als DJ die Entwicklung des Events von einem kleinen Umzug bis zu einem weltweiten Phänomen miterlebt hat, kommen in der Doku auch Frauen zu Wort, die bisher eher im Hintergrund standen. Dazu gehören neben Ellen Dosch-Roeingh - Mitgründerin und Gesellschafterin von Rave The Planet, Projektleiterin der Parade, Head of PR und Creative Director - auch die Künstlerin Danielle de Picciotto und Designerin Heike Mühlhaus. Als zentrale Zeitzeuginnen und Mitgestalterinnen der Szene prägten sie die Entwicklung maßgeblich und waren zugleich enge Wegbegleiterinnen sowie frühere Partnerinnen von Dr. Motte. Mit ihren Erinnerungen und Einschätzungen erweitern sie den Blick auf eine Geschichte, die viele bereits zu kennen glauben, und geben ihr damit eine neue, persönliche Tiefe.Georg Tschurtschenthaler (Geschäftsführer Beetz Brothers): "'Love is Stronger' ist nach unserer Wacken-Doku das zweite beetz:MUSIC Original und ein weiteres flammendes Plädoyer dafür, welche Kraft Musik entfalten kann, wenn hunderttausende Menschen unterschiedlichster Herkunft friedlich zusammenkommen und Gemeinschaft schaffen.""Love is Stronger" ist eine Produktion von Beetz Brothers in Kooperation mit 25films im Auftrag von ARD Kultur, WDR, rbb und SWR. Regie führte Britta Mischer. Verantwortlich bei ARD Kultur sind Franciscus Wenner (Redaktion) und Kristian Costa-Zahn (Head of Content) in Zusammenarbeit mit Klaus Reimann (WDR), Marie Röder (rbb) und Joanna Gawronska (SWR)."Love is Stronger" ist ab 31. Juli in der ARD Mediathek verfügbar. Sie wird am 12. August um 22.15 Uhr im rbb Fernsehen ausgestrahlt.Die Doku bildet den Auftakt zum ARD Themenschwerpunkt Clubkultur. Weitere Infos dazu in der Pressemeldung: WELCOME TO THE CLUB - ARD startet Themenschwerpunkt Clubkultur | ard.de (https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse/pressemeldungen/20260706-themenschwerpunkt-clubkultur-pm-100.html)Hinweis für Journalistinnen und JournalistenFür akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Dokumentation im Vorführraum des ARD-Presseservice (https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse) zur Verfügung. Honorarfreie Fotos finden Sie bei ardfoto.de.Pressekontakt:ARD Kultur, Presse und Marketing, Julia Holzberg, E-Mail: julia.holzberg@ardkultur.de, Telefon: 01511/7 11 85 52Christian Esser, Barbarella Entertainment, E-Mail: christian.esser@barbarella.de,Telefon: 0221/9 51 59 00Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6319151