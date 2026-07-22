Osnabrück (ots) -Manchmal muss es einfach schnell gehen - und darf trotzdem richtig lecker sein. Die neuen Veganen Snack Balls von Billie Green sind jetzt im Kühlregal erhältlich und bringen herzhaften Snackgenuss auf pflanzlicher Basis in den Alltag.Ob im Büro, beim Picknick, nach dem Sport oder zwischen zwei Terminen: Die Billie Green Veganen Snack Balls sind gemacht für alle, die unkompliziert etwas Herzhaftes snacken wollen. Die kleinen Allrounder basieren auf Weizenprotein, schmecken sowohl heiß als auch kalt und kommen ganz ohne Zusatzstoffe* aus.Herzhafter Snackmoment - aber rein pflanzlichKlein, schnell griffbereit und vielseitig kombinierbar: Die saftig-würzigen Mini-Frikadellen liefern 26 g Protein pro 100 g und passen zu vielen Momenten, in denen es keine ganze Mahlzeit sein muss. Als pflanzliche Mini-Frikadellen sind sie die richtige Wahl für alle, die Lust auf einen herzhaften Snack haben - ob zuhause, unterwegs direkt aus der Packung oder als Extra zu Salat, Bowl und Brotzeit.Über Billie GreenBillie Green steht für pflanzlichen Genuss, der seit Marktstart im September 2022 die Verbraucher*innen mit innovativen, veganen Fleischalternativen begeistert. Die Marke entwickelt proteinreiche, clean-label-orientierte Produkte und gehört aktuell zu den Top 3 der erfolgreichsten Marken für vegetarische und vegane Fleischalternativen in Deutschland. Die Billie Green Veganen Schinkenwürfel und die Billie Green Veganen Snacks Salami-Style sind die jeweiligen Marktführer in diesen Segmenten. Billie Green will pflanzliche Ernährung als selbstverständliche Option im Alltag etablieren und bietet deshalb ein Vollsortiment, das sowohl Snacks, Kitchenhelper, Aufschnitte als auch Hauptgerichte für Grill und Pfanne umfasst. So beweist das Unternehmen in immer mehr Verzehrsituationen: "So lecker geht rein pflanzlich!"Neu von Billie Green im KühlregalBillie Green Vegane Snack Balls, 100 g, 2,49 EUR UVPHerzhafte Mini-Frikadellen auf pflanzlicher Basis mit 26 g Protein pro 100 g. Saftig, würzig und direkt verzehrfertig. Frei von Zusatzstoffen* und ideal als Snack für unterwegs oder zwischendurch.*"Frei von Zusatzstoffen" heißt, wir verzichten auf die Zugabe von E-Nummer-pflichtigen Zusatzstoffen, wie z.B. Konservierungsstoffen, künstlichen Farbstoffen oder Verdickungsmitteln.Pressekontakt:impact Agentur für Kommunikation GmbHNadine StritzkeTelefon: +49 (0) 40 4313023-6E-Mail: n.stritzke@impact.agOriginal-Content von: The Plantly Butchers GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165027/6319176