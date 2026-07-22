DAX Prognose für Mittwoch, 22.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.864 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich bis zum Mittag deutlicher erholen. Es ging im Zuge dessen bis fast an die 25.000 Punkte-Marke, die der DAX erst nach einem Rücksetzer am Nachmittag dynamisch überwinden konnte. Es gelang den Bullen gestern einen weiteren Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts. Der DAX ging bei 25.059 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX Prognose bleibt bullisch: Der Ausbruch über 25.000 Punkte verbessert das kurzfristige Chartbild.

Der Ausbruch über 25.000 Punkte verbessert das kurzfristige Chartbild. DAX aktuell: Oberhalb von 25.052 Punkten bleiben Kursziele bis 25.526 Punkte möglich.

Oberhalb von 25.052 Punkten bleiben Kursziele bis 25.526 Punkte möglich. Wichtige Unterstützung: Die Zone um SMA50 und SMA200 entscheidet über den kurzfristigen Trend.

Der DAX startete gestern bei 24.864 Punkten in den vorbörslichen Handel und setzte seine Erholung im Tagesverlauf fort. Nach einem Anstieg bis knapp an die Marke von 25.000 Punkten folgte zunächst ein Rücksetzer, bevor die Bullen den Widerstand am Nachmittag dynamisch überwinden konnten. Der Handel endete mit einem weiteren positiven Xetra-Schluss, ehe sich der Index nachbörslich seitwärts bewegte. Der Tagesschluss lag bei 25.059 Punkten.

Damit bleibt die kurzfristige DAX Prognose konstruktiv. Der Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten verbessert das technische Gesamtbild deutlich.

DAX aktuell: Gewinner und Verlierer

Von den 40 DAX-Werten schlossen 26 Aktien im Plus und 14 im Minus.

Größte Gewinner:

Infineon +6,47%

Siemens Energy +4,42%

Siemens +3,06%

Größte Verlierer:

Hannover Rück -2,30%

Münchener Rück -2,16%

Deutsche Telekom -1,68%

DAX Prognose: Stundenchart hellt sich deutlich auf

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart hat sich das Chartbild klar verbessert. Der DAX konnte die SMA20, SMA50 und anschließend auch die SMA200 überwinden und sich per Stundenschluss oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinien etablieren.

Für die kurzfristige DAX Prognose ist nun entscheidend, dass sich der Index oberhalb der SMA20 behauptet. Gelingt dies, rücken die nächsten Kursziele bei:

25.350 bis 25.365 Punkten

25.495 bis 25.510 Punkten

in den Fokus....

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