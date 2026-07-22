Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 22.07.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.949 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Mittag moderat erholen. Es ging bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde zunächst das Tagestief formatiert, das direkt wieder zurückgekauft worden ist. Die Bullen konnten den Index nachfolgend bis zum Handelsschluss weiter aufwärts an und über die 29.150 Punkte-Marke schieben.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig neutral mit leicht positivem Bias.

Oberhalb der SMA20 und insbesondere der SMA200 würde sich das Chartbild deutlich verbessern.

Ein Rückfall unter die SMA50 könnte eine Korrektur bis in den Bereich von 28.550 Punkten einleiten.

Der Nasdaq 100 startete gestern bei 28.949 Punkten in den Handel. Bis zum Mittag konnte sich der Index moderat erholen und bewegte sich anschließend bis zur Eröffnung des US-Kassahandels in einer engen Handelsspanne seitwärts. Mit Handelsbeginn wurde zunächst das Tagestief markiert, das jedoch unmittelbar zurückgekauft wurde. Im weiteren Verlauf übernahmen die Käufer die Kontrolle und schoben den Nasdaq 100 bis zum Handelsschluss über die Marke von 29.150 Punkten. Der Index beendete den Handel schließlich bei 29.163 Punkten.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq 100 gestern zunächst oberhalb der SMA20, die aktuell bei 29.094 Punkten verläuft. Im Tagesverlauf konnte sich der Index weiter nach oben arbeiten. Im frühen Handel des heutigen Tages wurde die Durchschnittslinie allerdings erneut unterschritten, wodurch sich das kurzfristige Chartbild wieder etwas eingetrübt hat. Für eine nachhaltige Verbesserung der technischen Lage sollten die Bullen den Nasdaq 100 per bestätigtem Stundenschluss wieder oberhalb der SMA20 etablieren. Gelingt dies, rückt die SMA200 bei aktuell 29.265 Punkten als nächstes wichtiges Kursziel in den Fokus. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellen und weiteres Potenzial bis in den Bereich von 29.595/610 Punkten sowie anschließend 29.880/895 Punkten eröffnen....

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