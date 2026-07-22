BÖRSE AKTUELL: Sind KI-Unternehmen und Gold wieder im Kommen? (22.07.2026)

Die Börse aktuell zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Sowohl die US-amerikanischen als auch die europäischen Aktienmärkte legten kräftig zu. Der Nasdaq gewann 1,3%, während der Euro Stoxx 50 um 0,9% zulegte. Gleichzeitig verschärfte sich jedoch der Konflikt zwischen den USA und Iran, wodurch der Brent-Ölpreis erneut über die Marke von 92 US-Dollar je Barrel stieg.

Börse aktuell: KI-Aktien treiben die Märkte an

Vor allem Unternehmen aus dem KI-Sektor sorgten für die positive Entwicklung an den Aktienmärkten. Zu den größten Gewinnern im Nasdaq zählten Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne und Seagate mit Kursgewinnen von jeweils mehr als 10%. Auch in Asien setzte sich die positive Stimmung teilweise fort. Der südkoreanische KOSPI stieg um 2%, unterstützt durch Samsung (+2,8%) und SK Hynix (+2,4%).

Abbildung 1: Tagesgewinner und -verlierer im Nasdaq 100 (21.07.2026)

Quelle: XTB Research, 22.07.2026

Schwächer präsentierten sich dagegen die chinesischen Börsen. Der Hang Seng verlor rund 1%, belastet durch deutliche Kursverluste bei Tencent (-6,2%), Geely (-4%) und Xiaomi (-3,5%). Die Futures auf den S&P 500 notieren leicht im Minus (-0,2%). Im Fokus stehen neben der geopolitischen Lage vor allem die anstehenden Quartalszahlen von Tesla, Google, AT&T, IBM und ServiceNow.

Markt News: Geopolitische Spannungen bleiben das dominierende Thema

Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Die USA setzen ihre Luftangriffe auf iranische Ziele fort, während Iran mit Angriffen auf Ziele in Kuwait, Jordanien, Syrien und Bahrain reagiert. Auslöser der jüngsten Eskalation war der Tod von mindestens drei US-Soldaten infolge iranischer Angriffe in Jordanien und im Irak. Präsident Donald Trump kündigte eine harte Reaktion an und drohte mit weiteren Angriffen auf zivile und energiebezogene Infrastruktur.

Zwar arbeiten Katar, Ägypten und Pakistan weiterhin an einem Vorschlag für eine zehntägige Waffenruhe, bislang gibt es jedoch keine Einigung. Sowohl Washington als auch Teheran signalisierten dennoch Gesprächsbereitschaft....

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