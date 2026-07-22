Garmisch-Partenkirchen (ots) -Am 10. August 2026 veröffentlicht Finanzexpertin Katharina Dauenhauer ihr neues Buch "Jetzt oder nie! Investieren für Frauen ab 45 - Wie du dein Geld klug für dich arbeiten lässt". Der Ratgeber richtet sich gezielt an Frauen ab 45, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und ihr Vermögen strukturiert aufbauen möchten. Das Buch ist ab sofort vorbestellbar und erscheint bundesweit im Buchhandel. Darin zeigt die unabhängige Honorar-Finanzanlagenberaterin, warum klassische Finanzratgeber häufig an der Lebensrealität dieser Zielgruppe vorbeigehen und weshalb gerade Frauen in der zweiten Lebenshälfte andere Antworten auf ihre Finanzfragen brauchen.Finanzexpertin und Autorin Katharina Dauenhauer: "Viele Frauen haben beruflich viel erreicht und Verantwortung übernommen - trotzdem fühlen sie sich beim Thema Geldanlage unsicher. Das liegt nicht daran, dass ihnen die Fähigkeiten fehlen, sondern daran, dass sie sich in den meisten Finanzratgebern schlicht nicht wiederfinden. Mit meinem Buch möchte ich zeigen, dass es nie zu spät ist, die eigenen Finanzen selbstbestimmt zu gestalten. Wer versteht, wie Geld für einen arbeiten kann, gewinnt nicht nur Vermögen, sondern auch Sicherheit und Unabhängigkeit."Im Buch erklärt Katharina Dauenhauer Schritt für Schritt, wie Frauen ab 45 ihre Geldanlage eigenständig und passend zu ihrer Lebenssituation aufbauen können. Dabei geht es unter anderem um den Umgang mit bestehenden Versicherungs- und Sparverträgen, die Auswirkungen der Inflation, den langfristigen Vermögensaufbau mit ETFs sowie um finanzielle Wendepunkte wie Scheidung, Erbschaften oder den bevorstehenden Ruhestand. Statt komplizierter Fachbegriffe oder kurzfristiger Börsenstrategien vermittelt sie praxisnah, wie nachhaltiger Vermögensaufbau funktionieren kann.Dabei verbindet die Autorin ihre langjährige Erfahrung aus der Finanzbranche mit ihrer Tätigkeit als Ausbilderin und Coach. Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Deutschen Bank war sie viele Jahre als Lehrerin und Fachbereichsleiterin für Bank- und Finanzthemen tätig, entwickelte Lehrpläne und prüfte angehende Bankkaufleute. Heute begleitet sie mit ihrer Dauenhauer Consulting GmbH Frauen dabei, ihre Geldanlage eigenständig und provisionsfrei zu gestalten. Diese Kombination aus fachlicher Expertise und didaktischer Erfahrung prägt auch ihr neues Buch."Ich möchte Frauen die Angst nehmen, beim Investieren Fehler zu machen. Nicht Perfektion ist entscheidend, sondern überhaupt anzufangen. Wer seine Finanzen versteht, kann bessere Entscheidungen treffen - und genau dazu soll dieses Buch ermutigen", so Katharina Dauenhauer abschließend."Jetzt oder nie! Investieren für Frauen ab 45 - Wie du dein Geld klug für dich arbeiten lässt" ist ab sofort vorbestellbar und erscheint am 10. August 2026 überall im Buchhandel. Wer das Buch vorab bestellt, erhält direkt Zugriff auf ein exklusives Bonuspaket mit digitalen Materialien, darunter Rechentools, Leitfäden und weitere praktische Hilfsmittel für den direkten Einstieg in den Vermögensaufbau. Außerdem haben Vorbesteller die Möglichkeit, über eine Registrierung auf der Website von Katharina Dauenhauer an einer Verlosung teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es Gutscheine sowie ein großes Coaching-Paket mit Katharina Dauenhauer.Alle Informationen zur Vorbestelleraktion finden Interessierte unter: https://katharinadauenhauer.com/investieren-fuer-frauen-ab-45/Pressekontakt:Dauenhauer Consulting GmbHVertreten durch: Katharina Dauenhauerkontakt@katharinadauenhauer.comhttps://katharinadauenhauer.com/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Katharina Dauenhauer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183078/6319181