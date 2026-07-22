Die neuerliche Zuspitzung im Nahost-Konflikt hat den Ölpreis wieder nach oben getrieben und die Inflationssorgen einmal mehr befeuert. In der Folge zogen die Renditen für die Bundesanleihe und mit leichter Verzögerung auch die Bauzinsen an, wie ein Zinskommentar der Dr. Klein Privatkunden AG erläutert. Die letzte Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) vor der Sommerpause steht bevor. Mit Spannung wird erwartet, ob eine zweite Zinserhöhung, die in diesem Jahr kommen dürfte, bereits jetzt erfolgt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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