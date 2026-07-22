Enogia: Die französische Cleantech-Antwort auf Abwärme und Energiewende Enogia ist ein relativ unbekannter französischer Small Cap aus dem Cleantech-Bereich. Mit einer Marktkapitalisierung von nur rund 40 Millionen Euro positioniert sich das Unternehmen als innovativer Anbieter von Lösungen zur Energie-Rückgewinnung. Plakativ lässt sich Enogia als eine europäische Alternative zu Unternehmen wie Bloom Energy beschreiben - mit Fokus auf praktische, effiziente Technologien für die Energiewende. Kernprodukt: ORC-Systeme zur Abwärmenutzung Das Flaggschiff von Enogia sind Organic Rankine Cycle (ORC)-Anlagen. Diese Maschinen wandeln Abwärme - also Energie, die sonst ungenutzt verloren gehen würde - zurück in Strom. Besonders spannend: Die Systeme funktionieren bereits bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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