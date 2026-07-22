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Die Ethereum Prognose beginnt den Juli 2026 unter historischem Druck. ETH notiert bei rund 1.857 Dollar und hat zum ersten Mal in seiner Geschichte drei aufeinanderfolgende Quartale im Minus geschlossen. Vom Allzeithoch bei 4.953 Dollar im August 2025 hat der Token mehr als 62 Prozent verloren. Die Ethereum Foundation verschob das lang erwartete Glamsterdam-Upgrade auf das dritte Quartal. Gleichzeitig kehrten die ETF-Zuflüsse nach acht Wochen Pause erstmals ins Positive zurück. Kann dieser Umschwung die Ethereum Prognose nachhaltig drehen, oder entsteht der bessere Einstieg dort, wo bereits fertige Produkte auf eine Listung warten?

Ethereum Prognose nach historischen Verlustquartalen und der ersten ETF-Wende seit Mai

ETH notiert am 21. Juli 2026 bei rund 1.857 Dollar und liegt damit 62 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025 laut wallstreet-online. Das vierte Quartal 2025 schloss mit minus 28 Prozent, das erste Quartal 2026 mit minus 29 Prozent und das zweite Quartal 2026 mit minus 25 Prozent. Diese drei aufeinanderfolgenden Verlustquartale sind eine absolute Premiere in der gesamten Kurshistorie von Ethereum. Der Fear and Greed Index verharrt bei 27 Punkten und zeigt tiefe Angst im gesamten Kryptomarkt an, was die Ethereum Prognose weiter belastet.

Citi senkte am 1. Juli das 12-Monats-Kursziel von 3.175 auf 2.240 Dollar und reduzierte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null. Spot-Ethereum-ETFs verloren allein im Juni 529 Millionen Dollar an Kapital. In der Woche bis zum 11. Juli drehten die Zuflüsse erstmals ins Positive und brachten laut Changelly 84,42 Millionen Dollar frisches Kapital in die Fonds. Damit endete die längste Negativserie seit dem Start der ETF-Produkte und brachte der Ethereum Prognose neue Hoffnung. Ein Ethereum-Wal kaufte in derselben Woche 89.396 ETH im Wert von 165 Millionen Dollar, was auf wachsende Überzeugung bei Großinvestoren hindeutet.

Am 1. Juli startete die Organisation Ethereum Institutional mit Unterstützung von Mitgründer Joe Lubin und über 500 bestehenden Bankbeziehungen. Vitalik Buterin veröffentlichte am 4. Juli den Lean Ethereum Masterplan, der einen drei bis vier Jahre dauernden Umbau vorsieht. Changelly prognostiziert ein Jahresende bei 2.518 Dollar, doch selbst dieser optimistische Wert bedeutet nur einen Anstieg von rund 35 Prozent.

Die Ethereum Prognose verlangt Geduld und tiefes Vertrauen in ein Upgrade, das den Kurs erst in Monaten bewegen kann. Wer den schnelleren Multiplikator sucht, richtet den Blick auf Projekte, die ihre Werkzeuge bereits vor dem ersten Börsentag fertiggestellt haben.

Pepeto und der Risk Scorer, der jeden Vertrag vor dem Kauf prüft

Die Mehrheit der Presale-Token, die 2026 auf den Markt kommen, verkauft eine Geschichte, ohne den Haltern nach der Listung irgendetwas Nutzbares zu bieten. Pepeto folgte von Tag eins einem anderen Bauplan und liefert fertige Produkte, die Kapital in jeder Marktlage schützen. Während die Ethereum Prognose auf ein Upgrade wartet, das den Kurs erst in Monaten bewegen kann, wurde diese Plattform unter der Leitung des Mitgründers des originalen Pepe-Coins bereits mit einsatzbereiten Werkzeugen aufgebaut.

Der Risk Scorer prüft jeden Smart Contract, bevor ein Kauf ausgeführt wird, und markiert Probleme, die ein Wallet sonst ohne Vorwarnung leeren würden. Die Cross-Chain-Bridge transferiert Token zwischen Netzwerken ohne Gebühren, sodass Positionen dorthin wandern können, wo sich gerade die beste Gelegenheit bietet. Mit beiden Werkzeugen bereits im Einsatz schützt die Plattform Kapital auf dem Weg hinein und auf dem Weg hinaus. Die gesamte Codebasis von Pepeto hat vor dem Presale-Start eine gründliche Prüfung durch das unabhängige Sicherheitsunternehmen SolidProof bestanden, das jeden einzelnen Vertrag getestet und freigegeben hat.

Pepeto wird aktuell zu einem Preis von 0,000000188 Dollar gehandelt, und Presale-Käufer haben bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingezahlt. Die Spanne zwischen dem gegenwärtigen Presale-Einstieg und dem erwarteten Listungswert ist so groß, dass Analysten Renditen von 100x bis 300x für möglich halten. Der Einstieg während der laufenden Presale-Phase könnte der Weg sein, den günstigsten Preis zu sichern, bevor die erwartete Binance-Listung dieses Fenster dauerhaft schließt.

Jeder Anleger, der mit ETH wirkliches Vermögen aufgebaut hat, traf genau eine Entscheidung, und zwar den Einstieg, solange der Zugang noch offen war. Eine vergleichbare Gelegenheit könnte sich bei Pepeto gerade in der letzten Phase befinden.

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Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt den Token in seiner schwächsten Quartalsstreifen aller Zeiten, und selbst das 2.240-Dollar-Ziel von Citi liefert nur rund 20 Prozent Gewinn. Pepeto bietet dagegen geprüfte Verträge und einen Presale-Einstieg, bei dem Analysten Renditen von 100x bis 300x erwarten. Wer mit Ethereum Vermögen aufgebaut hat, handelte, bevor der Markt den Wert erkannte. Die Ethereum Prognose verlangt Monate an Geduld, während der Presale-Preis bei Pepeto mit jeder Runde näher an sein Ende rücken dürfte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für 2026?

Die Ethereum Prognose sieht laut Citi ein 12-Monats-Ziel von 2.240 Dollar, während Changelly einen Juli-Durchschnitt von 1.874 Dollar und ein Jahresende bei 2.518 Dollar erwartet.

Wo können Anleger den Pepeto-Presale finden?

Der Presale ist ausschließlich auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com verfügbar, wo Käufer den aktuellen Preis sichern können, bevor die erwartete Listung diesen Einstieg dauerhaft schließt.