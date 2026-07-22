Ein milliardenschwerer Befreiungsschlag, ein erwarteter Gewinnsprung und ein charttechnischer Ausbruch wie aus dem Lehrbuch: Ein US-Energietitel vereint mehrere starke Kurstreiber. Steigende Cashflows, sinkende Schulden und Rückenwind vom Ölpreis schaffen die Basis für eine neue Rally.Der US-Energiekonzern hat sich vom Sorgenkind zum Comeback-Kandidaten entwickelt. Mit dem Verkauf einer Sparte wurde die Verschuldung deutlich gesenkt und die Basis für eine neue Wachstumsphase geschaffen. Im ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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